Mogerini danas stiže u Beograd, tema razgovora Kosovo

Visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Federika Mogerini dolazi danas popodne u Beograd da razgovara sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o budućnosti dijaloga Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom EU, rekla je danas portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić.

Kocijančić je u Tviter poruci napisala da će Mogerini stići u Beograd danas kasnije popodne na povratku sa konferencije o Avganistanu održane u Taškentu.

