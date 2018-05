Mogerini: Dogovor Atine i Skoplja imao bi snažan efekat

Mogući dogovor oko imena u pregovorima Atine i Skoplja imao bi snažan transformativni efekat, ne samo na odnose dvije zemlje, već i šire, ocijenila je šefica diplomatije Evropske unije (EU) Federika Mogerini.

Ona je, na kraju sastanka šefova diplomatija EU u Briselu, ocijenila da bi do takvog dogovora moglo da dođe "u narednim danima ili sedmica", i da bi on trebalo da bude prepoznat od Evropskog savjeta koji bi trebalo da da podrži predlog Evropske komisije o otvaranju pristupnih pregovora sa Skopljem.

"Snaga dobrih vijesti koje može donijeti dogovor o imenu biće više nego dobrodošla kako u međunarodnoj zajednici tako i u Evropi i to mora biti uzeto u obzir od zemlja članica", izjavila je Mogerini, prenosi Tanjug.

Mogerini je kazala da je optimista, "pogotovo kada je Balkan u pitanju", kao i da će EU biti tu "do samog kraja" da isprati, ohrabri i podrži mogući dogovor u pregovorima Atine i Skoplja oko imena.

Ona je ocijenila da bi dogovor oko pitanja koje je "godinama trajalo i stvaralo komplikacije", mogao imati transformativini efekat ne samo na donose Atine i Skoplja već i na cio region, Evropu i globalno okruženje.

"Ako snažno političko vođstvo i hrabrost pod okriljem UN i uz angažovanje EU može dovesti do diplomatski pregovaranog rezultata i to po tako teškom i komplikovanom pitanju to će biti ispiracija i za druge i dokaz da u diplomatiju, pregovore i multilatrealni pristup treba investirati", poručila je Mogerini.

