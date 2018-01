Moldavija: Proruski predsjednik se sukobio sa prozapadnom koalicijom, sud mu suspendovao ovlašćenja

Ustavni sud Moldavije privremeno je danas suspendovao ovlašćenja predsjednika zemlje Igora Dodona zbog njegovog spora sa prozapadnom vladajućom koalicijom oko imenovanja novih ministara.

Dodon je odbacio današnju odluku suda koji je naveo da mu se privremeno oduzimaju ovlašćenja koja treba da preuzme predsjednik parlamenta ili premijer. On je optužio sud da je "politički instrument a ne ustavno tijelo".

"Sud je još jednom potvrdio svoju sliku poslušnog političkog instrumenta, ne ustavnog tijela. To je pad sramotan i za žaljenje za jednu državu koja tvrdi da je demokratska", napisao je Dodon na Fejsbuku.

On je rekao da je odlučio da ne popusti i da je to bolje nego da poslije godinama objašnjava zašto je neki kompromitovan ministar imenovan na to mjesto.

Dodon koji je proruski orijentisan u sukobu je sa vladajućom koalicijom koja se zalaže za bliskije veze sa Evropskom unijom i SAD.

U oktobru mu je sud suspendovao ovlašćenja kada je odbio da imenuje još jednog ministra.

Ovog puta Dodon je rekao da su kandidati za ministre nekompetenetni tvrdeći da su neki od njih bili uključeni u skandal iz 2014. u kome je milijarda dolara izvučena iz bankovnog sistema zemlje.

Vladajuća koalicija zatražila je od suda da suspenduje Dodonova ovlašćenja da bi ministri mogli da budu postavljeni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)