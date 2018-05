Može li doći do otkazivanja sastanka Trampa i Kima: "Podle namjere" i pregovaračka moć

Sjeverna Koreja je najavila da bi mogla otkazati samit svog lidera ​Kim Džong Una i američkog predsjednika Donalda Trampa ukoliko Sjedinjene Američke Države budu insistirale da Pjongjang odustane od nuklearnog oružja.

Susret ova dva predsjednika zakazan je za 12. jun u Singapuru. Ali, u vrlo oštroj izjavi, zamjenik ministra vanjskih poslova Sjeverne Koreje Kim Ki Gvan je optužio SAD da daju nesmotrene izjave iza kojih se kriju "podle namjere".

Kako piše BBC, on je direktno uperio prst u Trampovog savjetnika za nacionalnu bezbjednost Džona Boltona.

"Bolton je nedavno rekao da bi Sjeverna Koreja mogla da prati libijski model denuklearizacije, a to je bilo upozorenje za Pjongjang, koji je posmatrao pukovnika Libije Muamera Gadafija kako se odriče svog nuklearnog programa da bi ga nekoliko godina kasnije ubili pobunjenici koje je Zapad podržavao," navodi BBC.

Bijela kuća je odgovorila rekavši da se i dalje nada da će sastanak biti održan.

"Predsjednik je spreman da se sastanak održi, a ako ne, nastavićemo sa maksimalnom kampanjom pritiska koja je u toku," rekla je portparolka Bijele kuće Sara Hakabi Sanders.

U međuvremenu je američki predsjednik Donald Tramp izjavio da SAD nisu obavještene o prijetnji Sjeverne Koreje da će otkazati samit idućeg mjeseca, javlja agencija AP.

Dopisnica BBC-a iz Seula navodi da Sjeverna Koreja želi da svijet zna kako do pregovaračkog stola dolazi sa jake pozicije i osjećaju da su oni ti koji čine sve ustupke.

"Suspendovali su sva raketna testiranja, oslobodili tri američka zatočenika, Kim Džong Un se susreo s predsjednikom Južne Koreje Munom Džae Inom i potpisali su deklaraciju, i oni će demontirati područje za nuklearno testiranje pred međunarodnim medijima," navodi se u tekstu.

Pokušaj povećanja pregovaračke moći režima

Kim Džong Un neće izostati sa sastanka s Trampom i da su prijetnje da će to učiniti zapravo pokušaj da poveća pregovaračke moći režima, smatraju analitičari sa kojima je razgovarao Fajnenšl tajms (FT).

"Aktivnosti Sjevera imaju za cilj da povećaju svoju pregovaračku moć prije sastanka na samitu," rekao je Park Von-gon, profesor međunarodnih odnosa na Handong univerzitetu.

"Opstanak i sigurnost režima su najosjetljivija pitanja za Kim Džong Una. Zbog toga je naglo otkazivanje pregovora namijenjeno da pošalje poruku da se sigurnost Sjevera ne može ugroziti na samitu."

Neki analitičari su takođe sugerisali da najnoviji potez Sjeverne Koreje treba posmatrati kao potez protiv trijumfalističke retorike iz Vašingtona, gdje neki već kažu kako bi Trampu trebalo dodijeliti Nobelovu nagradu za mir zbog dovođenja Pjongjanga za pregovarački sto, piše FT.

Korejsko upozorenje prepreka, a ne prijetnja

Njujork tajms ocjenjuje da su posljednje izjave iz Sjeverne Koreje unijele iznenadne tenzije i neizvjesnost u višemjesečni proces otopljavanja odnosa na Korejskom poluostrvu, kome je posebno doprinio sastanak na vrhu između sjevernokorejskog lidera Kim Džong Una i predsjednika Južne Koreje Mun Džae Ina 27. aprila i njihove deklaracije o nastavku primirja.

"Zbunjenost koju su proizvele ove izjave takođe su naglasile rizik koji američki predsjednik preuzima ukoliko se sastane sa 34-godišnjim liderom Sjeverne Koreje. To je poslužilo kao podsjetnik da je Sjeverna Koreja, uprkos Kimovoj spremnosti na diplomatske gestove i kameru, ostala neprozirna, nepredvidiva zemlja," stoji u tekstu.

List prenosi i tumačenja nekoliko stručnjaka koji su rekli da je upozorenje Sjeverne Koreje vjerovatno prepreka na putu, a ne kobna prijetnja za sastanak narednog mjeseca.

Džoel S. Vit viši saradnik na Džons Hopkinsovoj školi za međunarodne studije, koji je pregovarao sa Sjevernom Korejom tokom Klintonove administracije, kaže da je Kim povukao potez iz Trampovog priručnika.

"Oni vjerovatno glume Sjevernokorejance, nakon što su bili slabići od januara mjeseca," rekao je Vit i dodao: "Djeluju kao čvrsti momci. To vam je kao kad Tramp kaže da će izaći sa samita ako mu se ne sviđa dogovor. "

"Poziv za buđenje SAD-u"

"To nije, prema sjevernokorejskim standardima, oštro napisana ili ratna izjava," piše londonski Tajms i dodaje da izjave iz Sjeverne Koreje upozoravaju da bi Sjever možda morao da "ponovo razmotri" svoje učešće na samitu, ali da ton te izjave nije prijetnja već žaljenje.

"Ona predstavlja jasnu artikulaciju pregovaračkog položaja Kim Džong Una dok se priprema za susret sa Trampom - i jaz između ove i verzije koja je predstavljena u Vašingtonu," kaže se u tekstu.

Ocjenjuje se i da je problem u načinu na koji je sporazum o pregovorima sa Pjongjangom pogrešno predstavljen u Vašingtonu – odnosno kao kapitulacija koja zahtijeva denuklearizaciju, odmah i bez ikakvih uslova.

List navodi i da sankcije protiv sjevernokorejskog lidera mogu biti najoštrije do sada, ali da on nije vladar rukovođen javnim mnijenjem, niti je zabrinut zbog stradanja njegovog naroda.

"Kimovu diplomatiju je takođe moguće tumačiti kao pouzdanu odluku, zasnovanu na položaju sile. On ima - ili vjeruje da ima – sigurnu politiku napada, odnosno nuklearne projektile sposobne da udare u SAD. Pošto je to postignuto, nema šta da izgubi ako govori i o eventualno korisnim koncesijama koje bi trebalo dobiti - ali to ne znači da će napustiti strategiju koja ja predsjednika SAD dovela za pregovarački sto," piše Tajms.

