Na potjernici Interpola, a izabran u Ustavni sud Kosova

Predsjednik Kosova, Hašim Tači, imenovao je sudiju Ustavnog suda koji je pobjegao iz Srbije na Kosovo kako bi izbjegao zatvrosku kaznu zbog korupcije, prenosi Rojters.

Radomir Laban je dobio "zeleno svijetlo" kosovskog parlamenta u maju, iako je tamošnja opozicija urgirala da se Laban ne imenuje za sudiju Ustavnog suda dok se ne obave sve bezbjednosne provjere.

"I dalje je potraživan od strane beogradskih vlasti", kazao je jedan policijski izvor za Rojters. "Aktivan je Interpolov crveni nalog. Ako napusti zemlju, njegovo ime će se pojaviti na svim aerodromima".

Laban će biti jedan od devet sudija, a popuniće mjesto koje je predviđeno za manjine na Kosovu gdje Srbi čine oko pet odsto populacije.

On je osuđen na šest godina zatvora zbog korupcije. Polovinu kazne je odslužio od 2006. do 2009, a nakon privremenog otpusta, do ponovnog poziva na služenje kazne, pobjegao je na Kosovo.

