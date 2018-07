Najstarija osoba na svijetu umrla u 118. godini

Japanka Čijo Mijako koja je bila najstarija osoba na svijetu, umrla je u 118. godini.

Vlasti Japana su saopštile da je Mijako umrla u nedjelju a, na zahtjev porodice, nisu naveli detalje u vezi s njenom smrću.

Rođena je 2. maja 1901, najstarija osoba na svijetu postala je u aprilu poslije smrti, takođe Japanke, 117-godišnje Nabi Tadžime.

RIP. Japan's oldest person Chiyo Miyako, possibly the world's oldest too, dies at 117. She was born on May 2, 1901 https://t.co/wYDxweQ8Ye (web pic) pic.twitter.com/hmaW62ipRW