NBC: Sumnjivi eksplozivni paket poslat u De Nirov restoran

Sumnjivi eksplozivni paket, sličan onima koji su ove nedjelje poslati Hillari Klinton, bivšem predsjedniku SAD Baraku Obami, milijarderu Džordžu Sorošu i još nekolicini Demokrata stigao je i na adresu restorana čiji je vlasnik Robert De Niro, javlja NBC News.

Pozivajući se na izvore u policiji, NBC je javio da je paket stigao u restoran "Tribeka gril" rano jutros po lokalnom vremenu.

Suspicious package sent to #RobertDeNiro in NYC via @newsplusapp https://t.co/lynTQtGgsY