"Neka nam je Bog u pomoći": Objavljene Kašogijeve poruke

Američki CNN je danas objavio sadržaj privatnih poruka koje je ubijeni saudijski novinar Džamal Kašogi preko WhatsAppa razmjenjivao s aktivistom iz Montreala Omarom Abdulazizom.

Kako se navodi, Kašogi je u više od 400 poruka preko te aplikacije opisao princa Mohameda bin Salmana kao "zvijer koja će pojesti sve na svom putu", čak i one koji ga podržavaju.

Poruke ubijenog novinara, među kojima su i audio-snimci, fotografije i video sadržaj, navodi CNN, opisuju čovjeka koji je zabrinut zbog akcija saudijskog prestolonasljednika.

"Što više žrtava pojede, želi još više", navodi Kašogi u jednoj poruci poslatoj u maju, nakon jednog od okupljanja saudijskih aktivista. "Neću biti iznenađen ako žrtve njegove represije budu i oni koji ga podržavaju", dodaje on.

Jamal Khashoggi calls MBS a "beast" in private WhatsApp messages obtained by CNN: "The more victims he eats, the more he wants" https://t.co/NodoHHtHki pic.twitter.com/V2kYtZlwW9