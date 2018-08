Neonacisti danas stižu pred Bijelu kuću

Protest pod nazivom “Unite the Right 2” (Ujedinimo desnicu 2) održaće se danas u Vašingtonu na trgu Lafajet naspram Bijele kuće. Njime se planira obilježiti prošlogodišnji “Unite the right” koji se održavao u Šarlotsvilu.

Organizacija protesta pod vođstvom bijelog supremaciste i antisemite Džejsona Keslera pada na dan obilježavanja godišnjice prošlogodišnjeg sukoba bijelih rasista i protivdemonstranata u virdžinijskom gradu Šarlotsvilu u kojem je ubijena Heder Hejer, nakon što se Džejms Fild iz Ohaja autom zaletio u grupu protivdemonstranata, te dva pripadnika policije.

Tramp izjednačio obje strane

Predsjednik Donald Tramp tada je izjavio kako je riječ o "vrlo dobrim ljudima s obje strane" koji izražavaju svoje nezadovoljstvo duž političkog spektra, izjednačavajući tako protivdemonstrante s neonacistima i ostalim zagovornicima superiornosti bijele rase. Time je razbjesnio je javnost, pa čak i republikance koji su osudili takve izjave.

U subotu je Tramp ipak osudio “sve oblike rasizma” u tvitu objavljenom povodom godišnjice dešavanja u Šarlotsvilu, piše Indeks.

Prošlogodišnje demonstracije Foto: Twitter

Kesler je policiji prijavio da očekuje oko 400 prisutnih, ali policija je oprezna, uvedene su posebne mjere i dovedene stotine policajaca kao pojačanje, piše Njujork post.

Nekoliko protivdemonstranata takođe je dobilo dozvolu za okupljanje na susjednim trgovima.

Policija podigla nivo zaštite

Gradonačelnik Vašingtona u četvrtak je podigao nivo zaštite u gradu, a policija se već mjesecima priprema za moguće incidente.

“Koristimo nekoliko tehnika kako bismo demonstrante držali odvojene. Ne volimo obično govoriti o tome kako ne bi eventualno dali prednost onima koji možda žele stvarati problem”, izjavio je šef policije Piter Njuzhem.

Za sada mirno u Šarlotsvilu

S druge strane, u Šarlotsvilu stotine policajaca osiguravalo je centar grada juče, promet automobilima je bio zabranjen, dok su prolaznici morali proći kroz dvije sigurnosne provjere, gdje su im se pregledavale torbe, piše Indeks.

Sinoćnji protesti u Šarlotsvilu Foto: Reuters

Stotine studenata i aktivista šetalo je ulicama u subotu veče. Mnogi od prisutnih bili su ljuti zbog prevelike prisutnosti policije te su izvikivali slogane poput: “Policija i Klan idu ruku pod ruku”.

Tiokom dana grupa antifašističkih demonstranata prošetala je centrom s porukom “Laku noć, Bijeli ponose”.

No dan je uglavnom protekao bez nemira te su se glasine o tome kako se bijeli nacionalisti planiraju vratiti u Šarlotsvil pokazale netočnima. Policija je uhapsila troje ljudi do rane večeri i to uglavnom zbog sitnih prekršaja.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)