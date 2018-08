Netanjahu: Jevreji su i dalje u opasnosti, Izrael je čuvar Evrope

Izraelski premijer Benjmin Netanjahu izjavio je da su Jevreji i dalje u opasnosti iako je od Holokausta prošlo više decenija, prenosi Tanjug.

On je to rekao na kraju četvorodnevne posjete Litvaniji i dodao da i dalje postoje oni koji žele da unište jevrejsku državu, poput Hamasa i Irana, prenosi Jerusalim post.

"Ono što se promijenilo jeste naša sposobnost da se sami branimo. Više nismo bez odbrane. Nismo više bespomoćni. Mi smo sila koja kontroliše svoju sudbinu uz pomoć države Izrael i vojske Izraela. To je veličanstvena promjena istorije. To je ono što znači jevrejska država - sposobnost Jevreja da se sami brane", rekao je Netanjahu tokom posjete sinagogi u Viljnusu.

On je kazao da izraelske obavještajne službe čuvaju evropske živote i dodao da je vrijeme da Evropa to razumije. "Spasili smo toliko evropskih života u puno zemalja. Izrael je na više načina čuvar Evrope i vrijeme je da Evropa to razume", rekao je Netanjahu.

Kako je objasnio, više puta u prošlosti izraelska obavještajna služba je obezbijedila informacije koje su spriječile terorističke napade u Evropi, uključujući napade na civilnu avijaciju.

Kao primjer, on je naveo da je izraelska obavještajna agencija Mosad u junu pomogla u sprječavanju iranske zavjere da bombarduje iranski skup otpora u Parizu, a zbog umiješanosti u taj plan u Austriji je uhapšen jedan iranski diplomata.

Tokom govora, on je podsjetio da njegova porodica vodi daleko porijeklo iz Litvanije, odnosno da je i po ocu i majci Jevrejin iz Litvanije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)