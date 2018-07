Netanjahu naredio zatvaranje graničnog prelaza s Gazom zbog zapaljivih zmajeva

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio je danas momentalno zatvaranje jedinog graničnog prelaza s pojasom Gaze za prevoz robe, zbog zmajeva sa zapaljivim materijalom koje Palestinci puštaju preko granice.



"U dogovoru s ministrom odbrane, djelovaćemo čvrstom rukom protiv režima Hamasa u pojasu Gaze", rekao je Netanjahu, a prenose izraelski mediji.



On je dodao da to nije jedini korak koji Izrael preduzima da bi se suprotstavio prijetnji, ali nije objelodanio šta se još planira.



"Što se Gaze tiče, već sam vam rekao da nemam namjeru da prerano najavim sve korake koje preduzimamo. Biće drugih koraka u koje neću ulaziti", rekao je izraelski lider poslanicima njegove konzervativne partije Likud.



Zmajevi sa zapaljivim materijalom i baloni s helijumom, pušteni iz pojasa Gaze, izazvali su požare na usjevima i u šumama pograničnog područja u posljednjih nekoliko nedjelja.



Na neke balone bile su prikačene male eksplozivne naprave.



Izrael optužuje islamski ekstremistički Hamas koji vlada pojasom Gaze da podstiče nasilje kako bi skrenuo pažnju stanovnika s ekonomske krize, nezaposlenosti, i nedostatka vode i struje.



Prelaz Kerem Šalom jedini je prelaz za prevoz robe u pojas Gaze iz Izraela. Postoje još dva prelaza ali njihovo korišćenje je ograničeno.



Prelaz Eraz je samo za ljude, a prelaz Rafa na granici s Egiptom otvara se s vremena na vrijeme za prevoz robe i građevinskog materijala.



Puštanje zmajeva i balona sa zapaljivim materijalom nova je taktika koju primjenjuju Palestinci u masovnim protestima na granici Gaze i Izraela.



Ti protesti zbog 11-godišnje izraelske i egipatske blokade održavaju se jednom nedeljno od kraja marta, i u njima je od izraelske vatre poginulo gotovo 140 Palestinaca.



Izraelska vojska je potvrdila da se mjere preduzimaju "u svjetlu nastavka terorizma paljenjem i drugih pokušaja terora" predvođenih Hamasom i da je te korake Netanjahuu predložio komandant vojske Gadi Ajzenkot.



Prelaz će biti zatvoren za svu robu osim za humanitarne isporuke kao što su hrana i ljekovi, dodala je vojska, a i o tim proizvodima odlučivaće se od slučaja do slučaja.



"Neće biti ni uvoza ni izvoza nikakve robe u pojas Gaze i iz njega", navodi se u saopštenju.



Ribari iz Gaze ubuduće će moći da isplovljavaju 11 umjesto gotovo 17 kilometara od obale Sredozemnog mora.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)