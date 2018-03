Netanjahu: Neće biti prijevremenih izbora

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu, osumnjičen za umiješanost u nekoliko korupcionaških afera, isključio je mogućnost prijevremenih izbora.



"Nema razloga (za prevremene izbore) i uz dobru volju nema potrebe da idemo na izbore. Ja imam dobru volju i mogu samo da se nadam da partneri (u vladi) imaju dobru volju. Ako je to slučaj, ova vlada će normalno završiti mandat planiranog datuma sljedeće godine", rekao je Netanjahu rano jutros pred polazak u Vašington, gdje će se sutra sastati s predsjednikom SAD Donaldom Trampom, prenijeli su izraelski mediji



Izraelski mediji su izvijestili da bi se prevremeni izbori mogli održati u junu. Redovni izbori predviđeni su za novembar 2019. godine.



Izraelska policija preporučila je nedavno da se protiv Netanjahua podigne optužnica u dva slučaja korupcije, primanja skupih poklona u vrijednosti od 300.000 dolara od dva milijardera i dogovaranje s vlasnikom tiražnog izraelskog lista da povoljno izvještava o njemu u zamjenu za smanjenje uticaja konkurentskog dnevnika.



Netanjahu i njegova supruga Sara su u petak odvojeno ispitivani pet sati, on u rezidenciji premijera u Jerusalimu, a ona u sjedištu istražne policijske jedinice Lahav, o trećem slučaju korupcije u koji je umiješana izraelska telekomunikaciona kompanija Bezek.



Nekoliko Netanjahuovih saradnika je uhapšeno u vezi s tim slučajem, a jedan je pristao da bude državni svjedok i svjedoči protiv Netanjahua zbog sumnji da se u vrijeme kada je on bio i premijer i ministar komunikacija uticalo na propise od kojih bi Bezek imao novčanu korist u zamjenu za povoljno izvještavanje o porodici Netanjahu na novinskom veb sajtu koji pripada kompaniji.



Uz sve te istrage Netanjahu se suočava s početkom krize vlade oko mobilizacije ultraortodoksnih mladića u vojsku, navodi agencija Frans pres. Ultraortodoksne partije, čija je podrška ključna za koaliciju, prijete da ne glasaju za budžet 2019. godine ako parlament ne usvoji zakon kojim se omogućava ultraortodoksnim Jevrejima da ne služe vojsku i nastave da pohađaju vjerske škole.



Raniji zakon o tome je usvojen u parlamentu, ali ga je prošle godine oborio Vrhovni sud. Dvije izraelske partije koje su u vladajućoj koaliciji protive se tom zakonu.



Netanjahu je pred put u Vašington najavio da će s Trampom razgovarati prije svega o Iranu i potrebi da se spriječi regionalna agresija, kako je rekao. On je najavio i da će "razgovarati o mogućnosti da predsjednik Tramp otvori novu američku ambasadu u Jerusalimu".



U utorak će se Netanjahu obratiti skupu proizraelskog lobija Američko-izraelskog komiteta za javne poslove, a potom se sastati sa članovima Senata SAD i Predstavničkog doma na Kapitol hilu. Najavljeno je da će razgovarati i o Trampovom zalaganju za mir na Bliskom istoku.



Ovo je peti sastanak Netanjahua i Trampa za godinu dana.

