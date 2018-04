Netanjahu pokazao dokaze iz "atomske arhive": Iran je lagao, evo šta spremaju tajno

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu predstavio je večeras dokumente za koje je rekao da dokazuje kako je Iran lagao svijetu i nastavio da radi na stvaranju nuklearnog oružja, čak i posle nuklearnog sporazuma s velikim silama potpisanog 2015.



"Iran nije bio iskren o nuklearnom programu", rekao je Netanjahu u obraćanju prenošenom preko televizije u sjedištu izraelske vojske u Tel Avivu.



On je rekao da se radi o pola tone dokumenata do kojih je Izrael došao, predstavljajući kopije 55.000 stranica i 183 CD-a "atomske arhive", kako ju je nazvao, optuživši Iran da ju je krio.



Izraelski lider smatra da je to novi "ubjedljiv dokaz" o tajnom iranskom programu razvoja atomskog oružja.



Netanjahu, koji je uvijek oštro kritikovao nuklearni sporazum, izjavio je to uoči isteka roka 12. maja koji je predsjednik SAD Donald Tramp odredio da donese odluku da li da njegova zemlja odbaci taj dokument.



Premijer Izraela je rekao da Iran "očigledno laže" kada kaže da nema nuklearni program, predstavljajući ono za šta tvrdi da je dokaz da je Iran razvijao i nastavlja da razvija atomsku bomu.



"Iran je lagao da nikada nije imao tajni nuklearni program. Drugo, čak i nakon sporazuma je nastavio da širi svoj nuklearni program za buduću upotrebu. Treće, Iran je lagao Međunarodnoj agencija za atomsku energiju. Konačno, nuklearni sporazum je zasnovan na lažima i iranskoj obmani", rekao je Netanjahu.



Otkriće dokumenata Netanjahu je nazvao "velikim obavještajnim dostignućem".



Iran je poricao da je ikada težio nuklearnom oružju, podsjeća AP. Netanjahu je međutim govoreći na engleskom jeziku, valjda imajući u vidu međunarodnu javnost, rekao da su dokumeti puni okrivljujućih dokaza o programu nazvanom "Projekat Amad".



To saznanje Izrael je podijelio sa SAD i nekim drugim zemljama a dokumenti su navodni skrivani u Teheranu, rekao je Netanjahu.



On je unapred najavio ovo "značajno saopštenje" kako je rekao. Šef iranske diplomatije Džvad Zarif je tim povodom rekao da je izraelski lider poput dječaka koji ne prestaje da moli za pomoć kada nije potrebna.

Tramp: Bio sam 100% u pravu

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da je bio "100 posto u pravu", kada je kritikovao nuklearni sporazum velikih sila s Iranom.



On je to rekao samo pola sata nakon govora premijera Izraela Benjamina Netanjahua u kome je ocijenjeno da je taj sporazum zasnovan na lažima i navedeno Izrael ima ubjedljive dokaze o tajnom nuklearnom programu Irana.



Tramp je pohvalio predstavljanje kopija dokumenata za koje je Netanjahu tvrdio da dokazuju da je Iran lagao o razvoju nuklearnog oružja, dodavši da je gledao samo dio i da je bilo dobro.



Predsjednik SAD je ocijenio da je ponašanje Irana nije prihvatljivo. Ukazao je na testiranje raketa, rekavši da Iran ne sjedi skrštenih ruku.



Odbio je, međutim, da kaže da li će se SAD povući iz nuklearnog sporzuma, ali je rekao da će, ako se to desi, on možda pregovarati o "pravom sporazumu", prenio je AP.



Rekao je i da SAD nisu "dobile ništa" od ublažavanja sankcija Iranu na osnovu sporazuma.



Tramp je ponovio svoje kritike sporazuma, uključujući činjenicu da nekim djelovima ističe važnost za manje od jedne decenije.



Netanjahuov govor naišao je na različite reakcije u Vašingtonu, a jedan američki zvaničnik je potvrdio da je te dokaze Izrael podijelio sa SAD i da su obavještajne agencije utvrdile da su istiniti, prenijeli su izraelski mediji.

Govor izraelskog premijera podržali su uglavnom republikanci i kritičari nuklearnog sporazuma iz 2015. godine, ali su ga ismijali oni koji podržavaju taj dokument.



I dok su pristalice pohvalile predstavljanje, kritičari su rekli da nije bilo informacija o kršenju sporazuma već samo podataka koji prethode godinama kada se pregovaralo s Iranom.

