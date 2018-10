Netanjahu: Pucnjava u sinagogi u SAD užasan antisemitski napad

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izrazio je večeras solidarnost prema SAD poslije napada u sinagogi u Pitsburgu koji je označio kao "užasan antisemitski napad".

Napadač je danas pucao i ubio deset ljudi u Pitsburgu u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji prije nego što je priveden.

"Užasnut sam zbog smrtonosnog napada koji se danas dogodio u Pitsburgu", naveo je Netanjahu na Tviteru i dodao da cio narod Izraela saosjeća sa tugom porodica poginulih.

I was heartbroken and appalled by the murderous attack on a Pittsburgh synagogue today: pic.twitter.com/NBMO31lMU2