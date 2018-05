Netanjahuov sin produbii diplomatsku krizu: "Fu*k Turkey"

Sin izraelskog premijera Benjamina Netanjahua Jair Netanjahu zagazio je u diplomatsku krizu između Izraela i Turske, postavivši na Instagramu poruku "Fu*k Turkey".

Jair Netanjahu je i ranije izazivao kontroverzu svojim objavama na društvenim mrežama, a u ovoj je umesto slova C stavio bijeli polumjesec i bijelu zvjezdicu tako da izgleda kao turska zastava.



U odgovoru na to portparol Netanjahuove porodice je rekao da je "Jair Netanjahu privatna osoba i njegovi postovi na Instagram nalogu su takođe privatni".



Dogodilo se to u vrijeme kada Izrael i Turska, nekada bliske saveznice, odgovaraju jedna drugoj na proteste na granici pojasa Gaze koji su izbili u ponedjeljak.



Prema podacima palestinskog Ministarstva zdravlja u Gazi su izraelskom vatrom ubijeno 62 Palestinca, a više od 2.700 ih je ranjeno.



Sinoć je jedan zvaničnik Hamasa izjavio da su većina poginulih članovi te organizacije koja vlada pojasom Gaze.



Izrael ionako tvrdi da Hamas podstiče nasilje i koristi masovne proteste kao pokriće za napade.



Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan je za pogibiju Palestinaca okrivio je isključivo Izrael, označivši tu zemlju terorističkom i optuživši je da čini genocid, prenose izraelski mediji.



Turska je opozvala svog ambasadora u Tel Avivu i protjerala izraelske diplomatske predstavnike u Ankari i Istanbulu.



Izrael je odgovorio sličnom mjerom. Netanjahu je rekao da Erdogan dobro razumije šta je terorizam i masakr i da ne bi tebalo da pridikuje Izraelu o vojnoj etici.



Izrael je protjerao turskog generalnog konzula iz Jerusalima i u srijedu pozvao jedinog preostalog diplomatskog predstavnika u Tel Avivu da protestuje zbog stroge bezbjednosne kontrole kojoj je u prisustvu fotoreportera podvrgnut ambasador Izraela u Turskoj prilikom odlaska iz te zemlje.



Netanjahuov sin je prošle godine postavio na Fejsbuku karikaturu jevrejskog milijardera i filantropa Džordža Sorosa i drugih kritičara njegovih roditelja, uključujući bivšeg premijera Izraela Ehuda Baraka.



On je nakon kritika sklonio taj post koji je nazvao "Lanac ishrane".

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)