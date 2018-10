Njujork tajms: Osumnjičeni u slučaju Kašogi imaju veze sa saudijskim princom

Turska je identifikovala jednog od osumnjičenih u slučaju nestanka saudijskog novinara Džamala Kašogija kao osobu bliskom prestolonasljedniku Saudijske Arabije, princu Mohamedu bin Salmanu.

Njujork tajms prenosi kako je muškarac, Maher Abdulaziz Mutreb, viđen u društvu saudijskog princa na aerodromima u Parizu i Madridu, a stajao je i pored bin Salmana i tokom posjeta Hjustonu, Bostonu i Ujedinjenim nacijama.

Takođe, još trojica osumnjičenih se dovode u vezu sa saudijskom princom zahvaljujući svjedocima i drugim dokumentima.

That suspect is Maher Abdulaziz Mutreb. He was a diplomat assigned to the Saudi Embassy in London in 2007. He has also traveled extensively with MBS, perhaps as a bodyguard. For example, here he is in April 2018, flanking the crown prince in Paris, France. https://t.co/M9WNiPEUEb pic.twitter.com/54z3coivMl