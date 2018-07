Nova provokativna ilustracija: Tajmova simbioza Trampa i Putina

Američki časopis Tajm (Time) objavio je na naslovnici foto ilustraciju na kojoj su preklopljeni likovi predsjednika SAD i Rusije, Donalda Trampa i Vladimira Putina, u namjeri da predstavi aktuelni trenutak u spoljnoj politici te zemlje.

Trampova kosa, usne i obrve spojene su na naslovnoj strani Tajma s Putinovim nosem i očima, prenosi CNN.

Foto ilustracija vizuelne umjetnice Nensi Barson treba da "predstavi aktuelni momenat u spoljnoj politici SAD, poslije susreta Trampa i Putina u Helsinkiju", naveo je Tajm u saopštenju.

