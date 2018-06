Novi apel Zaeva da Ivanov potiše Zakon o jeziku

Makedonski premijer Zoran Zaev danas je ponovo apelovao na predsjednika države Ðorđa Ivanova da potpiše Zakon o jeziku i obezbijedi, kako je rekao, nesmetano funkcionisanje demokratije u društvu.



Zakon je makedonski parlament usvajao dva puta i oba puta Ivanov je odbio da ga potpiše.



Zakon predviđa uvođenje albanskog kao drugi zvanični jezik u Makedoniji.



Ivanov i najuticajnija VMRO - DPMN žestoko su se protivili usvajanju ovog zakona jer je on proistekao iz tzv. "tiranske platforme", koju su makedonski Albanci dogovorili sa premijerom Albanije, Edijom Ramom, i predstavljala je uslov za podršku novoj makedonskoj vladi.



Zaev je na marginama godišnje konferencije "Mreže projekta 23+", rekao da je očekivao politički dogovor o Zakonu o jeziku i datumu njegovog objavljivanja u Službenom listu.



On je kazao da je na nekoliko sastanaka sa Ivanovim pokušao da ga motiviše i podstakne da potpiše taj akt, koji blokira rad parlamenta.



"To šalje poruku da predsjednik može da odluči kada god poželi da na svaki zakon stavi veto koji će da izvadi iz džepa. To nije funkcionalna demokratija. Odgovornost je prevelika", rekao je Zaev.



On je naglasio da nadležne institucije treba pozvati, kao i Ustavni sud, ali i kontaktirati Venecijansku komisiju.



Zaev je podsjetio da je Ustavni sud saopštio da je sporni zakon ustavan, a i ako nije, kako je rekao, to se može promijeniti.

