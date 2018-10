Novi talas u Brazilu: "Šamar za tradicionalnu politiku"

Žair Mesijas Bolsonaro nije dobio apsolutnu većinu. No, ljevičarska stranka PR i konkurencija na desnom krilu, PSDB, pretrpjele su težak poraz. Desničarski Bolsonarov talas preplavljuje Brazil.

„Ovaj rezultat je šamar za tradicionalnu politiku, koja nije znala da reaguje na masovne demonstracije iz juna 2013. godine“, smatra novinar dnevnika „Folha de S. Paulo“ Igor Gilov: „Pravi stampedo onih koji su do juče bili nepoznati u tako važnim saveznim državama kao što su Minas Gerais i Rio de Žaneiro pokazuje da ovo nije samo lična pobjeda Bolsonara. To je protest birača koji se odražava i na listi najbolje plasiranih poslanika i senatora“.

Tako je u saveznoj državi Riju de Žaneiru na istovremenim izborima za guvernera iznenađujuću pobjedu odnio novajlija i Bolsonarov sljedbenik Vilson Vicel – osvojio je više od 40 odsto glasova. Bivši gradonačelnik Eduardo Paes dobio je mnogo manje glasova a bivša predsjednica Dilma Rusef, koja je bar prema anketama imala obezbijeđen mandat – nije uspjela da uđe u Senat.

Veliko ljuštenje

Bio je to masakr, kaže za DW politikolog Marko Aurelio Nogeira: „I na sjeveru Brazila, PT je pretrpela istorijske poraze, kao na primjer u saveznoj državi Akre. Mnoge je progutao ovaj konzervativni, antipolitički talas koji je u ime obnove pretumbao političku scenu. Iako zapravo uopšte nije jasno šta bi to uopšte trebalo da znači – obnova političkog života.“

I PSDB je propala, sa sve kandidatom Žeraldom Alkminom koji je do prije nekoliko nedjelja važio kao ozbiljan pretendent na predsjedničku funkciju. „Mislim da se PSDB zatrčala“, kaže Nogeira, „ona je uvek bila nekakva karika između desnice i umjerene ljevice. Ali, sada više nije pouzdana snaga“. Za tu stranku će sada biti problem i „osvajanje“ savezne države Sao Paola.

„Nije to bio talas, bio je to konzervativni cunami koji je protutnjao zemljom“, kaže novinar „O globoa“ Bernardo Meljo Franko. „Bolsonaro skoro da je pobijedio u prvom krugu. A sa njim u Kongres ulazi čitava legija aktivista, policajaca i pastora i mala stranka WSL odjednom postaje važna politička snaga.“ Iako Bolsonarova stranka nije bila reklamirana na televiziji, niti je imala mnogo novca za predizbornu kampanju, stekla je praktično istu političku težinu kao i radnička stranka PT.

Ostaje pitanje da li kandidat PT Fernando Hadad i pored zaostatka od gotovo 20 miliona glasova u drugom krugu još ima šanse. „Šansi u politici uvijek ima“, kaže politikolog Nogeira, „ali, ako pogledate političku kartu Brazila, možete pomisliti da smo doživjeli politički zemljotres. Došlo je do radikalne promjene - politički gledano, Brazil je počeo da se ljušti“.

Lula kao problem

Nogeira sumnja da će Hadad dobiti dovoljno glasova kako bi mogao da ugrozi Bolsonara. Hadadu ostaje da se nada da će imati uspjeha u televizijskim debatama koje će uslijediti. Ako Bolsonaro uopšte bude učestvovao u njima. No, treba imati u vidu da 30 miliona građana sa pravom glasa nije uopšte izašlo na izbore.

Smatra se i da je bivši predsjednik Luiz Inasio Lula da Silva neka vrsta balasta za Hadada, koji je i dalje uz njega, a kojeg odbacuju pristalice političkog centra - iako se upravo za njihove glasove sada valja boriti. „Hadadov problem se zove Lula“, kaže Nogeira. Tako Bolsonaro u drugi krug izbora ulazi kao favorit. On ne mora da se bori za dodatne glasove birača nekih drugih stranaka, tako da ne mora ni da mijenja svoj radikalni diskurs, kako prenosi novinar „Folhe“ Bruno Bogosijan: „On može da se ograniči na male predusretljive gestove upućene biračima centra, taman onima koji su mu dovoljni da osvoji sigurnu pobjedu.“

S druge strane, Hadad mora da se predstavlja kao umjereni kandidat, i da se približi finansijskim tržištima prerađenim ekonomskim programom, kaže Bogosijan. Pitanje je da li će ga u tome slijediti i njegova stranka. To će svakako biti i tema savjetovanja sa bivšim predsjednikom Lulom u Kuritibi. To što Hadad odmah poslije izbora tamo putuje, pogrešan je signal, smatra Nogeira: „Ide u posjetu svom najvećem problemu. To me je iznenadilo.“

