Novi zemljotres pogodio Meksiko

Potres magnitude 5,9 stepen pogodio je jug Meksika u noći na ponedjeljak, zbog čega su preplašeni stanovnici istrčali iz svojih domova na ulice a zvuk sirene odjekivao je glavnim gradom, no zasad nema izvještaja o mogućoj šteti, javlja agencija HINA.

Potres je pogodio područje 32 kilometra istočno od Santa Catarina Mechoacana u državi Oaxaca na dubini 40 km u jedan u noći po lokalnom vremenu, izvijestila je američka seizmološka služba.

The moment a 7.2-magnitude earthquake hit south-western Mexico, filmed by journalists at the office of Mexican newspaper Milenio.https://t.co/zAyustHwL9 pic.twitter.com/br7o9FB2UG