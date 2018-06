Od Azerbejdžana do Evrope: Ovo će smanjiti zavisnost od ruskog gasa

Turska je za iduću nedjelju najavila početak rada "Transanadolijskog gasovoda" za prirodni gas (TANAP) kojim će se za gas iz Azerbejdžana kroz Gruziju i Tursku transportovati do Italije i drugih zemalja Evrope.

Na svečanosti 12. juna u gradu Eskišehiru, jugoistočno od Istanbula, biće predsjednici Azerbejdžana, Gruzije i Turske, a šef turske države Redžep Tajip Erdogan je u nedjelju pozvao i predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića koji je prihvatio poziv.

TANAP, cjevovod od 1.850 kilometara, prolazi kroz Gruziju kako bi bolje povezao Evropu s nalzištima prirodnog gasa u oblasti Kaspijskog mora, i time smanjio zavisnost Evrope od ruskog gasa, ukazuju regionalni analitičari.

Izgradnja TANAP-a je koštala 10 milijardi dolara, a počela je u martu 2015. godine.

Početak transporta gasa kroz TANAP bio je planiran za ovu, 2018. godinu. Taj cjevovod će do juga Evrope dovoditi 10 milijardi kubnih metara gasa godišnje kada bude povezan s Trans-jadranskim gasovodom (TAP) što se predviđa za 2020. godinu. Do 2023. godine kapacitet TANAP-a će se povećati na 23 milijarde kubnih metara gasa godišnje, a do 2026. na 31 milijardu.

TANAP će transportovati prirodni gas iz Azerbejdžana kao i iz drugih izvora. To je centralni dio južnog gasnog koridora koji će gasno polje Šah Deniz u Azerbejdžanu povezati sa Evropom, uz novi "Južni kavkaski gasovod" i TAP koji gas iz zapadne Turske dovodi u Grčku, Albaniju i preko Jadranskog mora u Italiju.

Azerbejdžan je prije nedjelju dana, 18. maja, otvorio "Južni kavkaski gasovod", što je bio ključni korak za formiranje "gasnog koridora" koji snabdijeva Evropu s juga, da bi se smanjila zavisnost kontinenta od ruskog gasa, koja je posljednjih godina porasla uprkos naporima Evropske unije (EU).

Na svečanom otvaranju terminala Sangačal na Kaspijskom moru, pedesetak kilometara od glavnog grada Bakua predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev je pozdravio stvaranje "nove energetske mape Evrope".

Očekuje se da će prve isporuke do juga Evrope tim gosovodom početi 2020. godine.

"Južni gasni koridor" je kompleks od tri gasovoda za isporuku gasa iz azerbejdžanskih nalazišta jugu Evrope preko Turske, Grčke, Albanije i po dnu Jadranskog mora. Ukupna dužina je 3.500 kilometara kroz sedam zemalja, uz angažovanje više od deset glavnih energetskih kompanija i uz ukupnu investiciju od 40 milijardi dolara.

Taj projekat koji omogućava Evropi da se u snabdijevanje osloni i na druge izvore sem ruskih, sastoji se od tri segmenta: gasovod "Kavkaz-Jug" (SCP) koji će povezati nalazišta na Kaspijskom moru s Turskom, TANAP, i "Trans-jadranski gasovod" (TAP) koji će stići do Pulje, na jugu Italije, a treba da proradi 2019. godine.

"Potvrđene azerbejdžanske rezerve gasa iznose 2.600 milijardi kubnih metara, a ovaj projekat se realizuje u kontekstu snažne regionalne saradnje Azerbejdžana, Turske i Gruzije", rekao je Alijev prošle nedjelje na svečanosti.

Pored izgradnje tri segmenta cjevovoda, "južni koridor" zahtijeva razvoj azerbejdžanskog gasnog polja "Šah Deniz 2", izradu novih bušotina i početak eksploatacije gasa iz Kaspijskog podmorja, kao i proširenje postrojenja za preradu prirodnog gasa na terminalu Sangačal.

