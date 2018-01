Foto priča: Jaka oluja pogodila zapadnu Evropu

Jako nevrijeme praćeno vjetrovima jačine do 160 kilometara na sat pogodilo je danas djelove zapadne Evrope, zbog čega su stotine domaćinstava u Francuskoj, Velikoj Britaniji i Irskoj ostala bez struje, i oštećeni su vozovi i putevi u Njemačkoj.



Oluja koja sa sobom nosi i jaku kišu, grad i grmljavinu, dovela je takođe do zatvaranja nekih puteva i mostova u Engleskoj. Zbog izuzetno visoke plime na jugozapadu Engleske, djelimično se srušio zid luke u Kornvolu, tako da je morska voda poplavila.



Zbog prevrnutih vozila zatvoreni su djelovi tri glavna autoputa u Engleskoj.



Oluja nazvana "Eleonora" zatim je prešla Lamanš i oštetila elektro mreže u Francuskoj i Njemačkoj. Meteorolozi kažu da su danas mogući naleti vjetra do 130 kilometara na sat.



Oluja "Eleonora" će zahvatiti gotovo polovinu Francuske, posebno sjeverni i sjeverozapadni dio kao i šire područje Pariza. Francuska nacionalna elektro kompanija saopštila je da je oko 200.000 domaćinstava ostalo bez struje širom zemlje, uključujući 30.000 u regionu Pariza.



Oluja je zahvatila sjevernu Francusku sa vetrovima koji su prelazili preko 120 kilometara na sat. Na društvenim mrežama prikazani su snimci uništenih vozila, srušenih krovova i isčupanog drveća.



Jaki vjetrovi takođe su pogodili najveći aerodrom u Parizu "Šarl de Gol", zbog čega su letovi kasnili iz predostrožnosti.



U Njemačkoj zatvoreni su zoološki vrtovi, poplavljleni su putevi a jedan voz je iskočio iz šina dok je oluja zahvatila mnoge oblasti.



Njemačka novinska agencija dpa javila je danas da je voz izletio iz šina blizu Linena u zapadnom dijelu zemlje kada je udario u drvo koje je palo na šine. Nije javljeno da li ima povrijeđenih.



Autoputevi blizu Duisburga i Jiliha su takođe djelimično blokirani zbog srušenih stabala i poplava.



Zoološki vrtovi u Minhenu i Augsburgu u Bavarskoj zatvoreni su na cio dan kao i žejleznica koja vodi do najviše planine u Nemačkoj Cugšpice.

