"On nije naš car": Navaljni i preko 1.000 pristalica uhapšeni u Rusiji

Ruska policija je danas uhapsila opozicionog lidera Alekseja Navaljnog i više od 1.000 njegovih pristalica na neodobrenim demonstracijama organizovanim širom zemlje protiv predsjednika Vladimira Putina.

Navaljni je uhapšen na protestu u Moskvi, jednom od brojnih koje je danas organizovao, dva dana uoči Putinove inauguracije za četvrti mandat, navodi Frans pres.

Na video snimku se vidi kako policija nosi sa trga Navaljnog, najvećeg Putinovog protivnika, držeći ga za noge i ruke, prenosi AP.

#Russian police detained opposition leader Alexei #Navalny Saturday at a demonstration against President Vladimir Putin in central #Moscow.



Thousands of demonstrators denouncing #Putin's upcoming inauguration into a fourth term had gathered in the capital's Pushkin Square. pic.twitter.com/KJUGmqO3zN