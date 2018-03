Opet paket-bomba pred vratima Afroamerikanaca: Tinejdžer stradao u eksploziji

Jedan tinejdžer Afroamerikanac je ubijen, a najmanje dvije žene teško su povrijeđene nakon dvije eksplozije paketa-bombi u Ostinu, Teksas.

.@austin_police are warning people in Austin, TX not to open suspicious packages after two separate packages exploded today, killing one teenager. Police say the explosions are related to each other, and to a deadly March 2 explosion: pic.twitter.com/WGrYcTQVcK