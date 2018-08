Opozicioni VMRO DPMNE vodiće kampanju protiv dogovora s Grčkom

Lider VMRO DPMNE Hristijan Mickoski najavio je danas da će najveća makedonska opoziciona partija voditi predreferendumsku kampanju protiv dogovora s Grčkom o promjeni imena države.

On je na svom fejsbuk profilu napisao VMRO DPMNE još nije donjela odluku tome da li će pozvati članove da izađu na referendum 30. septembra ili da ga bojkotuju, što će građanima saopštiti kad "definiše konačan stav u odnosu na sam čin glasanja i učestvovanje na referndumu".

Prema Mickoskom, VMRO DPMNE će se odreći svog djela novca za referendumsku kampanju koji je Vlada Makdonije obezbjedilia parlamentu, koji je ovlašćeni predlagač referenduma.

"VMRO DPMNE će sopstvenim snagama i sredstvima, nalazeći podršku u narodu, pre svega idući od vrata do vrata, od kuće do kuće, po kvartovima, gradovima i selima, voditi kampanju protiv Dogovora s Grčkom, jer je on kapitulantski", rekao je lider VMRO DPMNE.

Poslaničke grupe u makedonskom parlamentu imaju pravo na dio od 1,3 miliona eura državnog novca za vodjenje kampanje, koji je namijenjen isključivo za propagandu u medijima.

Makedoniji 30. septembra predstoji referendum o dogovoru s Grčkom i promjeni imena u Sjeverna Makedonija koji bi, u slučaju da bude uspješan, trebalo da bude potvrdjen ustavnim promjenama do kraja ove godine, što je osnovni uslov za makedonsku integraciju u EU i NATO.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)