Opra i Kluni donirali po 500.000 dolara za pokret đaka protiv oružja

Američka televizijska voditeljka i producentkinja Opra Vinfri rekla je da će donirati 500.000 dolara za đake koji organizuju marševe protiv oružja poslije masovnog ubistva u Floridi, a toliko su dali i glumac Džordž Kluni i njegova supruga Amal.



Opra je preko svog Tviter naloga sinoć napisala da organizatori učeničkih marševa podsjećaju na pokret aktivista za građanska prava iz 1960-ih koji su, kako je napisala, "takođe rekli DOSTA nam je i naši glasovi će se čuti".

George and Amal, I couldn’t agree with you more. I am joining forces with you and will match your $500,000 donation to ‘March For Our Lives.’ These inspiring young people remind me of the Freedom Riders of the 60s who also said we’ve had ENOUGH and our voices will be heard.