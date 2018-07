Orban: Ne želim Evropu koju vodi Francuska njemačkim novcem

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da ne želi Evropsku uniju kojom rukovodi Francuska i ocijenio da će predstojeći evropski izbori biti odlučujući.



U intervjuu za internet izdanje njemačkog lista Bild Orban je rekao da nikad do sada EU nije bila suočena sa tako odlučujućim izborima. Izbori za EU treba da se održe u maju 2019. godine.



Mađarski premijer je rekao da prije svega Njemci treba da budu na oprezu, jer postoji francuski koncept koji u osnovi znači francusko vođstvo u Evropi plaćeno njemačkim novcem. On nije imenom pomenuo francuskog predsjednika Emanuela Makrona.



"To je nešto što ja odbacujem. Mi ne želimo Evropsku uniju pod francuskim vođstvom. Evropljani treba da se slažu i treba sačekati evropske izbore prije donošenja važnih odluka", koje se odnose na budžet ili imigraciju, rekao je on.



Makron je početkom jula rekao da "prava granica u Evropi" dijeli "progresivne" od "nacionalista" i da će njihovo suprotstavljanje biti u centru evropskih izbora 2019. godine.

