Osmoro mrtvih u pucnjavi na vojnoj paradi u Iranu

Iranski državni mediji objavili su da su naoružani napadači ubili najmanje osam pripadnika elitne Revolucionarne garde i ranili još 20 osoba u napadu izvršenom tokom vojne parade u u gradu Ahvaz, na jugozapadu Irana.

AP prenosi navode iranske državne agencije IRNA da su među ranjenima i jedna žena i dijete. Navodi se da su u ranijem izvještaju napadači pominjani kao pripadnici "Takfirija", što je termin koji se u Iranu koristi za Islamsku državu.

Short video shows moments after armed attack on military parade in Ahvaz, southern Iran pic.twitter.com/FmhGdygGxc