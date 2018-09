Osumnjičeni za trovanje Skripalja je ruski pukovnik sa najvišim odličjima?

Jedan od osumnjičenih za trovanje bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja u britanskom gradu Solzberiju, zapravo je ruski pukovnik kojem je Vladimir Putin dodijelio orden najvišeg ranga za služenje državi.

Belinket grupa, koja se bavi istraživačkim novinarstvom, u saradnji sa britanskim Telegrafom sada navodi da je čovjek, ranije identifikovan kao Ruslan Boširov, zapravo 39-godišnji pukovnik Anatolij Vladimirovič Čepiga.

Čepiga učestvovao u borbama u Čečeniji i Ukrajini i imenovan je za Heroja Ruske Federacije 2014. godine.

Putin: Skripal suspect Ruslan Boshirov is a "civilian of course"

Passport documents: Boshirov is Anatoly Chepiga, a colonel in Russian military intelligence who was awarded the Hero of Russia medal in 2014.

The passport photo matches https://t.co/fx3EQAeZJt pic.twitter.com/UA9NlPW3XF