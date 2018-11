Osveta za Interpol? Kosovo uvelo carine od 100 odsto na proizvode iz Srbije i BiH

Vlada Kosova uvela je 21. novembra nove carine od 100 odsto na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine u cilju jačanja domaće proizvodnje, ekonomije i kosovske državnosti.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, odluka je uslijedila nakon predloga ministra trgovine Endrita Šalje koji je istovremeno pozvao domaće proizvođače da se fokusiraju na kvalitet, a od trgovaca zatražio da istražuju nova tržišta za saradnju.

"Od danas mjera od 100 odsto Srbiji", napisao je premijer Ramuš Haradinaj na Fejsbuku.

"Takođe, Vlada obavezuje Ministarstvo trgovine i industrije i sve relevantne institucije da uklone i zaustave potencijalni uvoz svih proizvoda koji se ne odnose i u suprotnosti su sa zvaničnim i ustavnim imenom Republike Kosova", napisao je Haradinaj i dodao da odluka stupa na snagu odmah.

Isto tako, Haradinaj je naglasio da to ne važi za međunarodne brendove koji se proizvode u Srbiji.

Na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, piše RSE, Haradinaj je rekao da Srbija u mnogim slučajevima nije poštovala pravila CEFTA-e, te da se i pored upozorenja Kosova takvo ponašanje Srbije nije promijenilo.

"Ukoliko odete do Kuksa i Tropoje (na sjeveru Albanije), nema srpske robe, ali ima dovoljno druge robe i živi se. Ako je ta roba došla do tamo, nije teško da uđe i na Kosovo", kazao je kosovski premijer.

"I velikim trgovcima ali i nama, interes je građanin Kosova, koji je i potrošač. Ove mere imaju za cilj zaštitu interesa građana i nadamo se da nas i trgovci razumiju", kazao je Haradinaj.

"Dvadeset godina je od rata, 10 godina od nezavisnosti, i vidi se da Srbija ne razumije drugačije, osim kada mora da se dogovori sa tobom. Vjerujem i da i EU i Amerika znaju da Srbija ne razumije drugačiji pristup", dodao je kosovski premijer.

Zamjenik premijera Kosova Enver Hodžaj napisao je na Tviteru da se ovakvom odlukom štite vitalni interesi Kosova.

"Srbija nastavlja agresivnu kampanju protiv Kosova na međunarodnom planu. Ona takođe minira i proces normalizacije. Kako bi zaštitila naš interes, Vlada Kosova je odlučila da poveća carinu na 100 odsto. Nove mjere će biti uskoro objavljene", napisao je Hodžaj.

Vlada Kosova je prethodno uvela carinu od 10 posto na proizvode iz Srbije i BiH u cilju zaštite domaćeg tržišta, ali i zbog, kako je navela, destruktivnog ponašanja Srbije prema Kosovu. Ovakva odluka Vlade Kosova naišla je na velike kritike Evropske unije i ostalih međunarodnih predstavništava, uz obrazloženje da Kosovo time krši pravila CEFTA-e, podsjeća Radio Slobodna Evropa.

Beograd će se žaliti Briselu

Povodom odluke vlasti u Prištini da uvedu carinu od 100 odsto na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u srijedu popodne u Beogradu sa ambasadorima EU i Kvinte (SAD, Velike Britanije, Njemačke, Francuske i Italije) - Semom Fabricijem, Kajlom Skatom, Denisom Kifom, Tomasom Šibom, Federikom Mondolonijem i Karlom Lo Košom.

"Potez Kosova doveo je do toga da Sporazum o slobodnoj trgovini Zapadnog Balkana više ne postoji", prva je reakcija Rasima Ljajića, ministra trgovine i potpredsjednika Vlade Srbije koju je dao Radiju Slobodna Evropa (RSE) na odluku vlasti u Prištini da uvedu carinu od 100 odsto na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine.

Ljajić rekao je da će se država Srbija povodom uvođenja taksi od 100 odsto obratiti institucijama u Briselu, "koje zaista imaju obavezu da na ove drastične mjere reaguju".

"Mi smo i do sada imali situaciju da su se čule sporadične reakcije i osude iz Brisela i Vašingtona i drugih institucija, ali nije bilo praktičnih koraka da se ove dosadašnje mjere povuku. Ako se sada ne reaguje na ovu potpunu blokadu trgovine, jer drugačije ovo ne možemo nazvati, onda ne znam šta treba da se dogodi pa da neko bude sankcionisan zbog ovakvih stvari koje se dešavaju", rekao je Ljajić.

Osveta za Interpol?

Na odluku Kosova stigle su reakcije i iz BiH. Predsjednik Spoljnotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić, smatra da je odluka politička.

"Ovo je reakcija na ono što se dešavalo oko Interpola. Na potezu je Evropska komisija. Kosovo to ne može dugo držati zato što će sebe isključiti iz svih evropskih tokova. Bojim se da će ostati izolovani, jer ipak zemlje CEFTA-e su prihvatile da primjenjuju i štite taj sporazum o slobodnoj trgovini, jer to je tržište od 30 miliona", rekao je on.

