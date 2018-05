"Otkinućemo ti glavu, čak i u policijskoj stanici": Život novinara sa policijskom pratnjom

Paolo Borometi je u protekle četiri godine puno vremena živio u izolaciji, iako je rijetko sam.

Godinama nije prošetao kroz park ili plažom u rodnoj Siciliji. Ne može slobodno poći u restoran, na koncert ili u bisokop. Ne može sam da vozi, ide u kupovinu ili izađe na večeru.

Prije nego što krene da radi kao novinar koji prati priče o mafiji, svaki dan počinje espresom, cigaretom - i policijskom pratnjom, piše „Njujork tajms“.

Novinar koji u Italiji naljuti mafiju osuđen je na usamljenički život. Ipak, Borometi (35) je u dobrom društvu. Njujorški list piše da skoro 200 novinara u Italiji živi pod zaštitom policije i da je po tome jedinstvena među industrijalizovanim zapadnim zemljama.

„Niko od nas ne želi da bude heroj ili uzor,“ rekao je Borometi grupi srednjoškolaca nedavno u Rimu, gdje trenutno živi. „Samo želimo da radimo svoj posao i dužnost, da saopštimo priče.“

Broj ubistava povezanih sa organizovanim kriminalom je u porastu u Italiji, kažu vlasti, a međunarodni posmatrači vjeruju da su kriminalne mreže glavna prijetnja novinarima u Evropi.

„Nemoj prestati da pišeš, Paolo,“ pisalo je u mejlu koji je Borometi dobio dva dana pošto su ga dva muškarca sa fantomkama napala 2014. ispred porodične kuće na Siciliji. „Našim zemljama je potrebno slobodno i istraživačko novinarstvo. Imaš moje poštovanje.“

Poruku mu je poslala Dafne Karuana Galicija, malteška istraživačka novinarka koje je ubijena prošle godine kada je pod njen automobil postavljen eksploziv. Ona je decenijama pisala o vezama države sa ofšor poreskim rajevima i kriminalnim aktivnostima lokalnih političara. Kada je ubijena u 54. godini, protiv nje se vodilo 47 sudskih sporova, od kojih je jedan pokrenuo ministar ekonomije.

​Sa protesta zbog ubistva malteške istraživačke novinark Foto: Reuters

Pored Karuane Galicije, koja je ubijena u oktobru, 27-godišnji novinar Jan Kucijak je ubijen sa vjerenicom u Slovačkoj u februaru. I on je istraživao korupciju i veze sa italijanskim mafijašima.

„Mafija unutar Evropske unije je već ubila dvoje novinara, koji su pratili priče o mafiji kojima se domaće vlade nisu bavile,“ rekla je Polin Ades-Mevel iz organizacije Reporteri bez granica.

„Italija je istorijski država koja je najviše osjetila mafiju, i desetine novinara su pod 24-časovnom policijskom pratnjom. To se ne dešava u drugim državama,“ kazala je.

​I slovački novinar Jan Kucijak je istraživao korupciju i veze sa mafijašima Foto: Beta-AP

Među tim novinarima je Lirio Abate, ekspert za mafiju, koji radi za časopis „ Espreso“. On je 11 godina pod zaštitom, otkako je policija osujetila bombaški napad ispred njegove kuće u Palermu. Novinarka „Republike“ Federika Anđeli i njena porodica su pet godina pod zaštitom policije. A Roberto Saviano, autor „Gomore“, bestselera, filma i TV serije o napolitanskoj mafiji, pod zaštitom je od 2006. godine.

Borometi je samo nakon godine izvještavanja o tajnom biznisu i tajnim političkim vezama mafije na jugoistoku Sicilije za njegov nezavisnili portal La Spia (Špijun) dobio prijetnje kriminalaca. Za pet godina je dobio stotine prijetnji smrću od lokalnih mafijaša, piše „Njujork tajms“.

Borometi, koji je studirao pravo, počeo je da piše za lokalne medije kada je imao 17 godina, inspirisan sicilijanskim istraživačkim novinarom Đovanijem Spampinatom, kojeg mafija ubila 1970-ih.

Svoj portal je otvorio prije pet godina. Njegova prva istraga, o infiltriranosti mafije među najviše zvaničnike u gradu Šikli, doveo je do toga da vlada raspusti lokalni parlament.

Borometi piše bez dlake na jeziku - do detalja o vezama između politike i mafije, navodeći imena i potkrepljujući priče fotografijama. „Ljudi moraju da znaju ko su oni kada ih sretnu u kafiću“, rekao je zan „Njujork tajms“.

U početku, njegovi tekstovi su izazvali vandalizam protiv njega i telefonske pozive kasno uveče. Međutim, nakon serije priča koje su pokazale kako mafija kontroliše najveće tržište voća i povrća na Siciliji, počeli su fizički obračuni.

Hranio je psa ispred kuće na selu, kada su ga dva muškarca zaskočila, uhvatili za desnu ruku i zavrnuli je iza leđa tako da su mu mišići na ramenu pukli na tri mjesta.

„Jedino što su mi napadači rekli tog dana bilo je ‘Pazi svoj posao’, i ‘Ovo je samo prvo upozorenje,’“ prisjetio se Borometi.

Skoro pet godina nakon toga, još ne može normalno da pomjera rame.

To ga nije spriječilo da nastavi da izvještava o mafiji i izvede pred sud nekoliko mafijaša koji su mu prijetili. Jedne noći, nakon što mu je stan skoro izgorio u požaru, policija je odučila da mu obezbijedi stalnu zaštitu.

Mafija se nije uplašila.

„Otkinućemo ti glavu, čak i u policijskoj stanici,“ poručio mu je lokalni mafijaški bos u javnoj objavi na društvenim mrežama.

Mafijaši su, piše njujorški dnevnik, prošog mjeseca odlučili da pojačaju prijetnje. Policija je saopštila da je presrela jednog sicilijanskog mafijaša dok je sa sinovima kovao zavjeru da ubije Borometija u napadu automobilom bombom.

„Treba nam ‘vatromet’ poput onih 1990-ih, kada se nije moglo čak ni ići ulicama,“ rekao je muškarac čiji je razgovor prisluškivan. „Ubistvo s vremena na vrijeme je korisno, kao bi se drski balavci malo smirili.“

To je bila aluzija na napete godine kada su dva tužioca iz Palerma, Đovani Falkone i Paolo Borselino, brutalno ubijeni sa tjelohraniteljima, a automobili dizani u vazduh širom Italije, ginuli prolaznici i uništavane istorijske zgrade.

U prisluškivanom razgovoru, muškarac je pozivao na povratak krvavog vremena otvorenog zastrašivanja i vlasti i građana. Od tada nije bilo mafijaških napada automobilom bombom.

„To pokazuje koliko istraživačko novinarstvo ljuti mafiju, čiji biznis cvjeta u tišini,“ kaže Nino di Mateo - istaknuti tužilac koji se bori protiv mafije, samim tim i primarna meta. On je to izjavio na nacionalnoj televiziji nekoliko dana pošto je policija uhapsila one koji su navodno planirali napad na Borometija.

„Novinarstvo ima fundamentalalnu ulogu u borbi protiv mafije, posebno u ovakvom trenutku,“ rekao je Di Mateo, koji takođe ima tjelohranitelje. „Smatram da malo potcjenjujemo opasnost koju mafija predstavlja za zemlju i našu demokratiju.“

Borometi je zahvalan, naravno, što je policija intervenisala prije nego što je zavjera protiv njega sprovedena u djelo.

„Dugujem život državi, tim policajcima i sudijama,“ rekao je Borometi tokom intervjua u svom domu prošlog mjeseca.

„Njujork tajms“ dodaje da on duguje život ljudima koji ga stalno štite, iako, kada se zatvore blind vrata njegovog stana u centru Rima, ostaje sam.

„Ja sam bez porodice i voljenih. Ali, imam svoj divni posao,“ rekao je smiješeći se, okružen priznanjima koja je dobio za borbu protiv mafije.

Otkrio kontrolu mafije nad tržištem voća i povrća

Paolo Borometi je otkrio da je jedna od kompanija koje proizvode čuveni paradajz „pakino“, specijalnu vrstu koja ima sertifikat italijanskog ministarstva poljoprivrede, u vlasništvu sinova dvojice istaknutih mafijaša.

Njegovo izvještavanje - i policijske istrage - do sada su razotkrili širu mrežu mafijaškog udruživanja u okviru kojeg se prozvodi sa tržišta voća i povrća u Vitoriji, na Siciliji, prebacuju u ostatak Italije i Evrope, u saradnji sa drugim kriminalnim grupama. Jedan od njih je više od dvije decenije proveo u zatvoru zbog veza sa mafijom, a sada radi za kompaniju svog sina.

Vijest se proširila, i ministarstvo je skinulo tu kompaniju sa spiska onih koje mogu da prodaju pomenuti paradajz. Ne samo da su mafijaši osjetili da su se našli na udaru novinara, nego su i izgubili milione eura prihoda.

