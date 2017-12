Ovaj dječak je izgubio oko u ratu. Pogledajte šta ljudi rade u znak solidarnosti

Karim Abdel Rahman, dječak iz Sirije, izgubio je lijevo oko u artiljeriskom napadu.

Dječak je postao simbol napada i humanitarne krize u Istočnoj Goti, predgrađu Damaska.

Karimova povreda, koja je posljedica nemira koji su počeli čak sedam godina prije nego što je rođen, pokrenula je kampanju na društvenim mrežama. Od sportista, diplomata do običnih ljudi - svi postavljaju selfije sa prekrivenim okom.

Fotografije se objavljuju uz hashtag #SolidarityWithKarim i #StandWithKarim.

"On i njegova majka našli su se usred napada u Goti. Majka mu je poginula, a on je prošao za ozbiljnim povredama", saopšteno je iz organizacija koje obezvjeđuju humanitarnu i medicinsku pomoć svim žrtvama rata u Siriji.

Ova kampanja podrške za dječaka naišla je na podršku na Bliskom Istoku, ali i širom svijeta.

Syrian orphans show support to #BabyKarim. pic.twitter.com/mDROuJie8m — Turkish Red Crescent (@RedCrescentTR) December 23, 2017

When we sit around the #UNSC & warn that inaction will mean more people are going to die. More schools bombed. More children scarred. This is what we mean.



We must see an end to the bombardment & siege of #EasternGhouta.#SolidarityWithKarim pic.twitter.com/8Io85VlDdF — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) December 19, 2017

IDA team in #SolidarityWithKarim a Syrian child who lost his eye, his skull is broken and his mother died after a bombardment by regime aircraft on #EasternGhouta he is two months old with no one cares of him pic.twitter.com/Y2SzWvKDJ2 — IDA (@IndDoctorsAsso) December 19, 2017

The full staff of the Turkish Anadoulu Agency joins our campaign and solidarity with the child Karim.... thank you 😍😍#SolidarityWithKarim pic.twitter.com/X0mBAa0eYx — Amer almohibany (@amer_almohibany) December 20, 2017

