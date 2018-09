Ovi snimci pokazuju zastrašujuću opasnost koja prijeti od uragana Florens

Dok uragan Florens divlja Istočnom obalom SAD-a, meteorolozi su simulacijom pokazali koliko bi zapravo kobna oluja mogla biti.

Pomoću tehnologije zelenog ekrana, prognostičari su pokazali potencijalnu moć oluje kategorije 1, a snimci koje su objavili na društvenim mrežama vrlo brzo su postali viralni.

This @weatherchannel visualization of storm surge is an amazing and sobering use of technology to show what hurricanes like Florence can do

Američki nacionalni centar za uragane predviđa da bi se voda mogla podignuti od 60 centimetara do tri i po metra, dok snimak pokazuje "najgori mogući scenario", piše Indy 100.

The latest iteration of our IMR group's work. This is what storm surge looks like. #Florence will make landfall in the next 36-48 hours and bring with it, 6-9 feet of potential storm surge.