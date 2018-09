"Ovo je snažna oluja koja može da vas ubije"

Obilne padavine praćene jakim vjetrom zahvatile su Sjevernu i Južnu Karolinu kako se uragan "Florens" iz minuta u minut sve više približava istočnoj obali SAD.

Padavine koje je spoljni obod uragana donio do obale, popavile su puteve, a u nekim djelovima su se izlile rijeke. Oko 12.000 objekata uglavnom na obali Sjeverne Karoline ostalo je bez električne energije.

Water surges between houses in Avon, North Carolina, as Hurricane Florence approaches the coast https://t.co/nmEipUlZ0E pic.twitter.com/9sbe07U386 — CNN (@CNN) September 14, 2018

Iako se uragan spustio na kategoriju 2, on ostaje opasan i nepredvidiv, upozorava Nacionalni centar za uragane. Predviđa se da će se svom silinom obruštiti na Kejp Fir u Sjevernoj Karolini u petak ujutru po lokalnom vremenu te da će donijeti izuzetno obilne padavine, prenosi Rojters.



"Uragan Florens je nepozvan ali samo što nije stigao", rekao je guverner Sjeverne Karoline Roj Kuper na konferenciji za novinare.

On je žiteljima savjetovao da ostanu oprezni. "Ovo je snažna oluja koja može da ubije", rekao je on.



Florens je sada klasifikovan kao uragan druge kategorije s vjetrovima brzine do 175 kilometara na čas.

Nacionalni centar za uragane SAD saopštio je da će vjetrovi uragana doseći i do 315 kilometara od njegovog centra, zbog čega će biti ugrožena veći dio istočne obale SAD.



Procijenjeno je da je deset miliona ljudi u opasnosti od uragana. Očekuje se nadolazak mora i do 13 metara, kao i do 75 centimetara kiše.



Zvaničnici u Južnoj i Sjevernoj Karolini zatvaraju luke pred naletom uragana Florens koji se približava njihovim obalama.

U Sjevernoj Karolini su za komercijalni saobraćaj zatvorene luke Vilmington i Morhed, dok je u Južnoj Karolini zatvorena luka u Čarlstonu za prevoz kontejnera, prenosi AP.



Juče je predsjednik SAD Donald Tramp rekao da je zaštita života najviši prioritet i pozvao one koji žive na putu uragana da se evakuišu. On je dodao da bi Florens mogao biti "jedan od najjačih uragana koji su ikada pogodili Istočnu obalu".

Više od deset miliona stanovnika u tri američke države upozoreni su na opasnost od uragana Florens, saopštila je američka Nacionalna meteorološka služba.



Elektroprivredna kompanija "Djuk Enerdži" saopštila je da bi zbog uragana bez struje moglo da ostane tri četvrtine od njihovih četiri miliona korisnika u Južnoj i Sjevernoj Karolini, prenosi AP.



Kompanija je takođe upozorila da bi prekid u snabdijevanju strujom mogao da potraje nedeljama.

