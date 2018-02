Ovo su Putinovi planovi za 2018. godinu: U fokusu i područje zapadnog Balkana

Estonska obavještajna služba pripremila je i objavila procjene svojih analitičara o ciljevima i planovima koje Rusija pod vođstvom Vladimira Putina planira da ostvari tokom ove godine.

Estonija se, kao jedna od baltičkih država i nekadašnja republika Sovjetskog Saveza, osjeća ugroženo pred Putinovom Rusijom, a procjene govore da bi u slučaju napada na Evropu s istoka glavni udarni talas išao upravo kroz estonsko područje, piše "Večernji".

1. Evropa

Procjene estonskih obavještajaca govore kako će Rusija na području Evrope, a posebno na Baltiku, nastaviti s propagandnim ratom i kibernetičkim napadima. Tvrde kako Rusija neprestano ulaže u svoje sajber kapacitete, a ovo im je jeftin i djelotvoran način promocije i ostvarivanja ruskih interesa. Ruski će fokus u Evropi biti i područje zapadnog Balkana, posebno nakon što je Crna Gora “preko reda” primljena u NATO, čime je Rusiji odsječen eventualni pristupni put k Jadranu i postavljanje ruske flote na tom području.

2. Ukrajina

Ruski rat protiv Ukrajine biće nastavljen približno istim intenzitetom kao i do sada, smatraju estonski analitičari. Krajnji cilj Moskve jeste, tvrde, održati konstantan nivo vojnih aktivnosti na području istočne Ukrajine kako bi zemlju i vladu u Kijevu držali u politički nestabilnom položaju i daleko od EU.

3. Sirija

Pozitivni učinci rata u Siriji za Moskvu su počeli nestajati iako je Putin ostvario svoja tri glavna cilja vojnim angažmanom. Prije svega, učvrstio je položaj Rusije kao velesile na međunarodnoj sceni, potom je osigurao svojoj floti bazu u Sredozemlju u gradu Tartusu i to za sljedećih nekoliko decenija, te je na kraju sebe predstavio kao čovjeka koji rješava probleme i stabilizuje situaciju. No, prema procjenama Estonaca, nastavak nekog većeg vojnog angažmana u Siriji vrlo je upitan jer bi on mogao pokazati i slabosti ruske vojske i diplomatije

4. Bliski istok

Nema nikakve sumnje da će Rusija, i u slučaju smanjenja angažmana u Siriji, ostati vrlo prisutna na Bliskom istoku, no na kojem će području djelovati još nije sasvim jasno. Zna se da cilj nije pridonositi rješenju bliskoistočnog problema već destabilizacija cijlog regiona, koju je moguće postići i isporukom oružja Saudijskoj Arabiji i Kataru.

5. Avganistan

Estonska obavještajna služba procjenjuje kako će Rusija tokom 2018. godine pojačati kontakte sa svim stranama u zemlji, uključujući i talibane, kako bi se spremila za sve moguće scenarije koji bi se mogli razviti u ovoj ratom rastrzanoj zemlji.

6. Sjeverna Koreja

Ruske ambicije na globalnom planu su jasne, stoji u izvještaju. Moskva planira postati vodeći igrač na geopolitičkoj sceni i potkopati uticaj SAD-a, pri čemu će se znatno koristiti sjevernokorejskim nuklearnim programom. U rješavanju ovog problema Moskva bi mogla zaigrati na kartu posredništva i svojim angažmanom u postizanju rješenja učvrstiti svoj položaj u regiji.

7. Afrika

Fokus u Africi biće stavljen na Libiju kako bi Moskva stvorila jakog saveznika na sjeveru kontinenta, odnosno na južnim granicama NATO-saveza. Procjenjuje se da će to provesti podržavajući generala Kalifa Haftara, koji predstavlja opoziciju libijskoj vladi. Podrška će vjerovatno biti u novcu i oružju.

