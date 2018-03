Ovo treba da znate o izborima u Rusiji: Izlaznost, "cirkus", sjetite se Krima...

Redovni predsjednički izbori u Rusiji održavaju se danas.

Očekuje se pobjeda aktuelnog predsjednika Vladimira Putina, a BBC navodi pet stvari koje bi trebalo da znate, prenosi B92.

Prema svim dosadašnjim anketama, očekuje se da, četvrti put, pobeijedi Vladimir Putin. Ruski predsjednik je pozvao građane Rusije da izađu u nedjelju na predsjedničke izbore, i tom prilikom naglasio da će glasanje oblikovati budućnost zemlje.

Što se tiče statistike ona izgleda ovako:

- U trci za predsjednika učestvuje ukupno osam kandidata. Osim Putina, to su lider ultranacionalističke Liberalno demokratske partije Rusije Vladimir Žirinovski, dugogodišnji prokremljovski političar Sergej Baburin, lider liberalne partije Jabloko Grigorij Javlinski, kandidat malo poznate vanparlamentarne stranke Komunisti Rusije Maksim Surajkin, biznismen Boris Titov, novinarka Ksenija Sobčak i kandidat Komunističke partije Rusije Pavel Grudinjin

- Najozbiljniji protivnik Kremlja, aktivista i bloger Aleksej Navaljni, ne učestvuje na izborima mu je Centralna izborna komisija uskratila pravo da se kandiduje. On je svoje pristalice pozvao na bojkot.

- Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK), u Rusiji ima skoro 109 miliona birača, koji će moći da glasaju na 97 hiljada biračkih mesta, a u inostranstvu još 1,8 miliona birača koji će moći da glasaju na 394 biračka mesta u 144 zemlje.

Iako svi predviđaju Putinu glatku pobjedu, britanski javni servis u analizi napominje da ipak ima pet stvari o kojima bi trebalo da se vodi računa, prenosi B92.

Prva stvar je izlaznost. Analitičari i straživači navode da Putin, po anketama, ima podršku 70 odsto Rusa. Ali, Kremlj itekako brine moguća apatija birača, pogotovo onih u inostranstvu, koja bi mogla da baci ozbiljno svjetlo na legitimnost pobjede Putina. Uz to, BBC napominje i da je veoma uticajni opozicionar Navaljni pozvao na bojkot izbora. Takođe, neobično veliki broj kandidata, u odnosu na prethodne izbore kada ih je bilo samo tri, mogao bi da raspe glasove. Zato su glasači "bombardovani" kampanjom "izađi i glasaj", navodi BBC.

Druga stvar je ono što BBC ocjenjuje kao "cirkus". Mnogi analitičari već su istakli da sedam Putinovih protivnika ima samo ograničene mogućnosti, u kojima ni ne nude ozbiljan program, zbog čega su ocijenjeni kao "cirkus". Istovremeno, Kremlj se trudi da kampanju prikaže kao živopisnu i aktivnu, kako bi se angažovali birači, a da pritom sam Putin uopšte nije učestvovao u predizbornim debatama, "držeći se podalje i na visini". Za to vrijeme, ostalih sedmoro su se svađali, vrijeđali, gađali čašama....

Treća stvar: Sjetite se Krima. Putin se prikazuje, sve vrijeme, kao spasitelj i ujedinitelj Rusije, koji čuva naciju od "zlog" Zapada. Aneksija Krima od Ukrajine iskorišćena je za jačanje nacionalnog identiteta Rusa, a i sam datum predsjedničkih izbora vješto je pomjeren na 18. mart, dan kada se obilježava četiri godine od kako je Rusija preuzela Krim.

Četvrta stvar: Ima nešto i u tome ko ne učestvuje u izborima. Najuticajniji opozicionar neće moći da učestvuje na izborima jer mu je to zabranila CIK, što on smatra politički motivisanom odlukom. On umije, ocjenjuje BBC, da dotakne mase svojim pričama o korupciji režima, što niko od Putinovih zvaničnih protivkandidata ne može. Podsjeća se i da su njegovi izvještaji o korupciji i ruskom premijeru Dmitriju Medvedevu, koje je na društvenim mrežama pregledalo bar milion Rusa, doveli do masovnih protesta. Ni jedna državna TV međutim ne prati aktivnosti Navaljnog, a sam Putin ga nikada nije pomenuo imenom.

Peta stvar: Tu su i veoma mladi glasači. Ove godine Kremlj je posebno naznačio da mu je najznačajnija ciljna grupa ona od 18 do 30 godina, inače dezorijentisana u ekonomski nestabilnom društvu. Takođe, Kremlj je primijetio da je mnogo mladih na protestima Navaljnog. Zato je Putin ovoga puta bio na čak nekoliko predizbornih skupova posebno organizovanih za mlade birače, na kojima ih je uvjeravao u "ljepšu budućnost". Takođe, na društvenim mrežama pokrenuta je kampanja angažovanja mladih, a u kojoj učestvuju poznate ličnosti u Rusiji. Ne zna se ko tačno stoji iza te kampanje, ali se naravno pretpostavlja da je riječ o Kremlju.

