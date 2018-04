Pavel ne smatra da se Rusija sprema za veći oružani sukob: Ne prave razliku između mira, krize i rata

Šef Vojnog komiteta NATO, češki general Petr Pavel porekao je da se Rusija sprema da izazove veći oružani sukob, ali je upozorio da Moskva nastoji da ubijedi svijet da je njen model bolji od liberalnih demokratija i da ruska doktrina ne razlikuje mir i krizu, već vjeruje u neprestani sukob koji se mijenja samo u intenzitetu i sredstvima koje strane koriste.

"Rusija ne pravi razliku između mira, krize i rata. Ruska doktrina u suštini govori o neprestanom sukobu koji se samo mijenja u intenzitetu i sredstvima koja se koriste. Na sadašnje stanje Rusija gleda kao na informacioni sukob uz korišćenje kibernetskih sredstava, društvenih mreža, propagande i netačnih informacija, ali takođe i raznih pokušaja da utiče na političkom planu", kazao je Pavel.

Šef Vojnog komiteta NATO izjavio je u intervjuu koji danas objavljuje češka novinska agencija ČTK da ne vidi da bi Rusija smjerala ka tome da izazove neki veliki regularni oružani sukob.

"Danas je to u potpuno drugoj ravni. Rusija cijelim svojim ponašanjem stavlja do znanja da su liberalne demokratije zapadnog tipa prema njenoj ocjeni prevaziđene i neefikasne i nastoji da dokaže da je njihov sistem efikasniji model za budućnost. Predsjednik Putin stavlja do znanja da je to model koji vrijedi slijediti", kazao je češki general.

Pavel je upozorio međutim, da naglasak koji Rusija danas stavlja umjesto klasičnog oružanog sukoba na drugačije metode konflikta kao što su sajber napadi, masivne dezinformativne kampanje ili nastojanje da se utiče na politička zbivanja u stranim zemljama, ne znači da NATO ne treba da bude spreman i za vojnu odbranu svojih članica.

"Mi ne kažemo da se spremamo za neki veći, skoriji rat velikih razmjera. Ali s obzirom na aktivnosti Rusije, moramo da budemo spremni na takvu alternativu. I to ne samo na planu doktrine i strateškog planiranja, već i u operativnom planiranju, vježbama a s tim u vezi je i oprema armija", rekao je visoki zvaničnik NATO.

General Pavel kazao je da se oprema i naoružanje armija članica NATO pomjera sa potreba uglavnom inostranih misija tako da budu spremne i tradicionalne jedinice.

"Uključujući tu i oklopne jedinice koje prije 20 godina nisu uopšte bile u prvom planu i bilo je i razmišljanja da se ukinu kao prevaziđena vrsta", kazao je Pavel.

General je u razgovoru za češku novinsku agenciju ocijenio da dijalog NATO i Rusije u kome je praktično prekinuta bilo kakva saradnja sa Rusijom nakon aneksije Krima sada bar na planu ne čestih ali ipak redovnih kontakata vojnih zvaničnika može da se ocijeni kao profesionalan sa prostorom za dijalog.

