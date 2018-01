Plaši li se Njemačka novih tenzija: Zašto Berlin ćuti o ubistvu Olivera Ivanovića?

Njemačka vlada i Ministarstvo spoljnih poslova nisu objavili saopštenje povodom atentata na Olivera Ivanovića. Zašto? Da li Berlin strahuje od novih tenzija? O tome za Dojče vele (DW) govori državni sekretar u Ministarstvu Mihael Rot.

DW: Gospodine Rot, prije nekoliko dana na Kosovu je ubijen Oliver Ivanović. Da li Njemačka i Evropska unija strahuju od zaoštravanja situacije na Zapadnom Balkanu nakon tog atentata?

Mihael Rot: Evropska unija, ali i savezna vlada u Berlinu, moraju jasno da pokažu da im nije svejedno kakva će biti budućnost Zapadnog Balkana. Moramo da investiramo više vremena, više novca, više kreativnosti kako bi ljudima u regionu pokazali jasnu perspektivu. Ali mi ne možemo nikoga da prisilimo da uradi ono što je dobro za njega…

…to znači da očekujete pojačani angažman i od zemalja u regionu?

Da, to znači da je na Zapadnom Balkanu prije svega potreban proces pomirenja, više zajedništva, više ekonomskih napora, mora se uočiti angažovanija borba protiv korupcije. I na kraju, potrebno je više radnih mjesta za mladu generaciju. Njemačka vlada tu naravno pomaže.

I šta Vi u ime Njemačke možete konkretno da poručite građanima u regionu, ljudima koji se ponovo boje nestabilnosti, strahuju za sopstvenu budućnost?

U načelu postoji perspektiva članstva u Evropskoj uniji za zemlje Zapadnog Balkana. I EU i Njemačka to smatraju svojom obavezom. Ali ja bih ipak volio da ljudi na Zapadnom Balkanu osjete i shvate da nisu sami i da smo mi na njihovoj strani.

Ako ste na njihovoj strani, zašto onda njemačka vlada, a ni Ministarstvo spoljnih poslova, nisu objavili saopštenje nakon atentata na Ivanovića? Preko Tvitera, i Vi i Ministarstvo u Berlinu, često komentarišete događaje u svijetu, a nakon ubistva Ivanovića nije bilo reakcije iz Berlina, oglasio se samo Brisel. Zašto Berlin ćuti?

Ako se Njemačka oko nekog pitanja ne izjašnjava zato što je to pitanje već komentarisala Evropska unija, to ne smijete da shvatite kao ćutanje Berlina, već upravo suprotno. Mi bez ikakvih ograničenja podržavamo jasnu poziciju Evropske unije. Jer, na kraju krajeva, ovdje se ne radi o ulasku zemalja Zapadnog Balkana u Njemačku, već u Evropsku uniju. Mi moramo povećati vidljivost EU na Zapadnom Balkanu, mora postati jasno da Unija ima veliki interes da u regionu bude mira, pomirenja, stabilnosti i prosperiteta za mnoge građane. I na kraju, naravno, da dođe do jačanje pravne države i demokratije.

Za to su odgovorni vladajući političari. Da li ste nakon atentata kontaktirali s vladama Srbije i Kosova? Šta su Vam rekli?

Proces normalizacije i dijaloga između Kosova i Srbije od esencijalnog je značaja za ostvarivanje napretka po pitanju ulaska Srbije u Evropsku uniju. Važno je međusobno razgovarati. To je temelj za pomirenje, dijaloga mora biti!

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je prošlog vikenda Kosovo. Poslao je nekoliko zanimljivih poruka, između ostalog o tome da bi se "trebalo obračunati s kriminalom i korupcijom i u sopstvenim redovima". Kako komentarišete njegov odlazak na Kosovo? Kako tumačite tu njegovu poruku?

Drago nam je, naravno, da je predsjednik Srbije jasno poručio da približavanja između EU i zemalja Zapadnog Balkana, a pogotovo Srbije, može biti samo ako se ona identifikuje sa zajedničkim vrijednostima. Borba protiv korupcije, jačanje pravne države, zaštita manjina i regionalna saradnja nužni su preduslovi u tom procesu.

U Berlinu još nije formirana nova koalicija, vlada politički vakuum, a poslove obavlja tehnička vlada. Da li to ima posljedice po spoljnu politiku SR Njemačke? Šta savezna (tehnička) vlada trenutno uopšte da uradi, šta ona čini?

Uopšte nema vakuuma po tom pitanju. Mi smo veoma aktivni što se tiče spoljne i evropske politike. Ja ću recimo uskoro da posjetim zemlje Zapadnog Balkana. Razgovaramo, razmjenjujemo mišljenja. Proteklih nedjelja u Berlinu su me posjetile političarke i političari iz regiona. Nema dakle nikakvog zastoja. Ali, naravno da mnogi čekaju na novu, stabilnu njemačku vladu koja je svjesna svoje odgovornosti za Evropu u kojoj će vladati mir i pomirenje. I na tome upravo radimo.

Mihael Rot je dugogodišnji poslanik Socijaldemokratske partije Njemačke (SPD) i od 2013. državni sekretar za Evropu u Ministarstvu spoljnih poslova u Berlinu.

