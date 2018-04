Platio kauciju od 75 hiljada eura: Pudždemona puštaju iz zatvora

Njemački tužioci saopštili su da su naložili da bivši katalonski lider Karles Pudždemon bude odmah pušten iz zatvora, nakon što je uplatio 75.000 eura kaucije.

Kancelarija tužilaštva u Šlezvigu navodi u saopštenju da je Pudždemon vlastima ostavio adresu u Njemačkoj, na kojoj će boraviti dok sud ne donese odluku o zahtjevu Madrida za njegovo izručenje po osnovu optužbe za zloupotrebu javnih sredstava, prenosi AP.

Ranije danas, advokati bivšeg katalonskog lidera stigli su u njemački zatvor u kojem je on proveo protekle dvije nedjelje i očekivalo se da će on uskoro biti pušten nakon što uplati kauciju. Njemački državni sud u Šlezvigu juče je donio odluku da Pudždemon može da bude pušten uz kauciju, odbacivši zahtjev Madrida da Pudždemon bude izručen po osnovu glavne optužbe, a to je optužba za pobunu.

Međutim, njemački sud je saopštio da nije odbacio zahtjev za izručenje Pudždemona Madridu po drugom osnovu - po optužbi za zloupotrebu javnih sredstava, te da će Pudždemon biti pušten dok sud ne razmotri taj zahtjev i ne donese odluku o njegovom eventualnom izručenju.

Nakon što je sud objavio odluku, španska vlada je juče saopštila da poštuje odluku njemačkog suda, prenosi Tanjug.

"Vlada nikada ne iznosi mišljenje o sudskim odlukama, pogotovu kada je riječ o sudskim odlukama u nekoj drugoj zemlji. Uvjek ih poštuje, dopalo joj se to ili ne", rekao je portparol španske vlade, prenio je Rojters.

Inače, u obrazloženju suda u Šlezvigu stoji da Pudždemon ne može biti izručen po optužbi za pobunu jer njemački zakon za takvu optužbu podrazumeva upotrebu prijetnje ili sile dovoljne da slomi volju vlasti.

Pudždemon je uhapšen u Njemačkoj po španskoj potjernici kada je pokušao da se 25. marta preveze iz Finske do Belgije, gdje trenutno boravi.

