Plenković: Dolazak Vulina nije dobro rješenje zbog njegovih uvredljivih izjava

Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da nije siguran da je mogući dolazak srpskog ministra odbrane Aleksandra Vulina u nedjelju u Hrvatsku u ovom trenutku najbolje rješenje zbog njegovih ranijih neprimjerenih i uvredljivih izjava.



"Što se tiče najavljenog dolaska ministra Vulina u Hrvatsku, očekujemo da svako onaj ko dolazi poštuje hrvatsku državu, a on je tokom svojih boravaka davao neprimjerene i uvredljive izjave i nismo sigurni da je to u ovom trenutku najbolje rješenje", rekao je Plenković, prenijela je N1 televizija.



On je tako odgovorio na pitanje novinara o mogućem dolasku Vulina u Mlaku kod Jasenovca, gdje je, kako pišu mediji, pozvan u nedjelju na posvećenje hrama Svetog Ilije Srpske pravoslavne crkve.



Sjutra se u Jasenovcu održava i državna komemoracija za žrtve zloglasnog ustaškog logora u Drugom svjetskom ratu, na kojoj će biti i hrvatski premijer, ali ne i predstavnici jevrejskih, srpskih i antifašističkih organizacija koje bojkotuju državu komemoraciju zbog izostanka adekvatne reakcije vlasti na ustaško nasleđe.



"Mi želimo da se sjutra u Jasenovcu na službenoj državnoj komemoraciji izrazi poštovanje žrtvama ustaškog logora, a to ću napraviti kao predsjednik Vlade kao i prošle godine, učiniće to i predsjednik Sabora, a predsjednica je to učinila juče. Nema nikakve dileme o čvrstom stavu hrvatske države i svih institucija hrvatske vlasti", nalasio je hrvatski premijer.



On je dodao da su na komemoraciju u Jasenovcu u nedjelju pozvani Milorad Pupovac iz Srpskog narodnog vijeća, Savez antifašističkih boraca i jevrejska udruženja. Plenković je dodao da je s njima o tome vođen dijalog, ali i ocijenio da te organizacije, koje su održale svoje komemoracije za jasenovačke žrtve, primjedbe šalju na pogrešnu adresu.



Upitan o incidentu koji je nedavno u Beogradu izazvao lider radikala, osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, Plenković je rekao da je on ne samo oskrnavio simbol hrvatske države već je svojim činom vrijeđao predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jadnrkovića i delegaciju.



"Osude koje dolaze iz Srbije ipak su jasnije nego prije, što je dobro", rekao je Plenković i ocijenio da je važno da vlast u Srbiji "jasno osudi ovo što se radi i ovo što se događa".



Upitan šta treba učiniti da se poboljšaju odnosi sa Srbijom i da li je istina da insistira na sprovođenju srpskih zakona po kojima Šešelj ne bi mogao da bude poslanik u Skupštini, on je odgovorio da su to "stvari koje Srbija mora da riješi sa sobom"



"Srbija ima neka prethodna pitanja koja mora da riješi i dio te katarze u odnosu na Miloševićevo vrijeme i režim, agresivnu politiku prema Hrvatskoj i BiH, to mora riješiti sama sa sobom. To nijesu teme koje Hrvatska treba da rješava", naglasio je Plenković.

