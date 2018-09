Plenković: Hrvatskoj ne treba pomoć Fronteksa u nadzoru granice

Hrvatska policija je sposobna da sama nadzire državnu granicu i ne treba joj dodatna pomoć evropske agencije za nadzor granica Fronteks, koja treba da bude raspoređena na spoljašnjim granicama EU, izjavio je danas u Salcburgu hrvatski premijer Andrej Plenković.



"Naša saradnja s Fronteksom je odlična, znate da avion Fronteksa iz Zadra nadzire cijeli prostor jugoistoka Evrope", rekao je Plenković, prenijela je agencija Hina.



Plenković je rekao da snage Fronteksa na jugoistoku Evrope "treba da odu na spoljnu granicu, da pojačaju one zemlje gdje je propusnost veća".



Plenković je to rekao u Salcburgu, u Austriji, gdje se održava neformalni sastanak šefova država ili vlada zemalja članica EU i čelnika iz redova Evropske narodnjačke partije (EPP). Glavne teme su migracija i Bregzit.



Evropska komisija je prije nekoliko dana predložila znatno jačanje Fronteksa kako bi ta agencija postala prava evropska obalska i granična straža.



Predloženo je veliko povećenje broja pripadnika te agencije, sa sadašnjih 1.500 na 10.000 pripadnika do 2020. godine.



Pripadnici te buduće "Evropske granične i obalske straže" mogli bi, po predlogu Evropske komisije, sprovoditi provjeru identiteta, odobravanje ili odbijanje prelaska spoljnih granica, "presretanje osoba na granici".



Južne članice EU su skeptične prema tom predlogu jer bi zadirao u njihovo suvereno pravo na kontrolu svojih granica.



Plenković je u Salcburgu istakao da se problem migracija mora rješavati na izvorištu. "To je dugoročno jedini održivi put", rekao je, dodavši da cjelovit pristup pitanju migracije uključuje "čvršću spoljnu granicu".



Hina je prenijela da to "za one koji se nalaze na istočnomediteranskoj ruti znači poštovati dogovor s Turskom, jačati granice između Grčke i Turske i između Grčke i Makedonije, odakle ilegalni migranti preko Srbije i BiH kreću prema Hrvatskoj".

