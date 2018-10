Pobjeda "Brazilskog Trampa": Žair Bolsonaro je novi predsjednik

Kandidat ekstremne desnice Žair Bolsonaro pobijedio je u drugom krugu predsjedničkih izbora u Brazilu, javlja Rojters.

Nakon prebrojanih 94 odsto glasova, Bolsonaro je osvojio 56 odsto, a njegov rival ljevičar Fernando Hadad 44 odsto glasova, prenosi Rojters pozivajući se na Vrhovni izborni sud Brazila.

Hadad Foto: Beta/AP

Bolsonaro je tokom svoje kampanje obećao da će se obračunati sa korupcijom i da će sniziti stopu kriminala u zemlji, piše BBC.

Brazilci su danas u drugom krugu predsjedničkih izbora birali između kandidata ekstremne desnice Žaira Bolsonara i ljevičara Fernanda Hadada.

Prema najnovijim anketama, Bolsonaro je prije izbora imao prednost od 10 odsto u odnosu na kandidata Radničke partije, ali je razlika između njih manja nego prije par nedjelja pošto je podrška Hadadu porasla, navodi Asošiejted pres.

Izbori su se odvijali u sijenci korupcijskih skandala i napada nožem na Bolsonara usred kampanje, zbog kojeg je hitno operisan i zadržan u bolnici 23 dana.

Foto: Beta/AP

Predsjednička trka pokazala je duboku podijeljenost brazilskog društva koju odražavaju oprečne vizije budućnosti dvojice kandidata.

Bolsonaro (63), bivši kapetan vojske, kandidat je male, konzervativne Socijalno liberalne stranke.

On pozitivno govori o periodu vojne diktature u Brazilu (1964-1985) i obećava nasilan obračun s narko kartelima i kriminalom, a zbog provokativnih izjava o abortusu, migraciji, homoseksualnosti i kontroli oružja dobio je nadimak "Brazilski Tramp" (Trump of the tropics), navodi Bi-Bi-Si.

Njegov protivkandidat Hadad (55), bivši gradonačelnik Sao Paula i potomak libanskih imigranata, obećava povratak vlade ljevičarskim politikama njegove Radničke partije, vladajuće u Brazilu od 2003. do 2016. godine.

Komentarišući najnovije ankete, koje predviđaju da će Bolsonaro osvojiti 55 odsto glasova, Hadad je pristalicama na završnom skupu rekao da će se "to preokrenuti".

Bolsonaro se od ranjavanja nožem 6. septembra nije pojavljivao na javnim skupovima, a pristalicama se obraćao putem društvenih mreža.

Foto: Beta/AP

"Daće Bog, sjutra će biti naš novi dan nezavisnosti", naveo je Bolsonaro na Tviteru.

Milioni Brazilaca danas biraju i članove parlamenta, kao i guvernere svih 27 saveznih država.

