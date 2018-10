Pobunjenici u Kongu ubili 15 civila u napadu povezanom s epidemijom ebole

Kongoanski pobunjenici ubili su 15 civila i oteli 12 djece u oružanom napadu na grad Beni, čime su otežali suzbijanje epidemije smrtonosne bolesti ebole koja je pogodila taj grad, saopštila je danas vojska Demokratske Republike Kongo.



Još jednom su zbog nasilja obustavljeni napori na suzbijanju epidemije od koje je umrlo 177 ljudi, a stotine su zaražene, te je Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) koja te napore predvodi, osudila napad.



Regionalni zvaničnik WHO rekao je da je "teško reći koliko dugo" će aktivnosti ljekara biti obustavljene zbog oružanih napada, obično na sahrane, čiji su uzroci, kako izgleda, predrasude i otpor domaćim vlastima, kao i dolasku stranaca, makar bili i ljekari.



Pobunjenici iz Udruženih demokratskih snaga su juče i danas izveli "ciljane napade" na položaje vojske Konga i nekoliko naselja u gradu Beni, navela je vojska.



Mirovna misija UN saopštila je da su njene snage razmijenile vatru s pobunjenicima u jednoj od oblasti Benija.



Gnevni zbog ubistava, stanovnici Benija su doneli četiri tijela do gradske skupštine, odakle ih je policija rasterala suzavcem, te su građani kamenjem zasuli vozila humanitarnih organizacija i mirovne misije, javio je radio Okapi, povezan s UN



Borci Udruženih demokratskih snaga ubili su prethodnih godina stotine civila, a na sjeveroistoku Konga aktivne su i druge pobunjeničke grupe.



Aktivnosti na suzbijanju ebole obustavljene su u Beniju na četiri dana poslije prošlomjesečnog smrtonosnog napada, što je iskomplikovalo nalaženje potencijalno zaraženih.



Od tada je u Beniju potvrdjeno mnogo novih slučajeva ebole.



Zbog glasina o skrnavljenju tijela umrlih od ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravlja, 22 mladića su u jednom mjestu iskopala telo sahranjene žrtve te bolesti "želeći da se uvjere da zdravstveni radnici nisu izvadili nijedan organ iz tijela", te su time i sami bili u dodiru sa zarazom.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)