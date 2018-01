POGLEDAJTE ATMOSFERU Kalifornija legalizovala marihuanu: Svečano otvaranje i redovi

Kalifornija je legalizovala marihuanu, dvije decenije pošto je bila prva američka savezna država koja je dozvolila njenu upotrebu u medicinske svrhe.

Ona se tako pridružila sve većem broju država i gradu Vašingtonu, gdje je slobodna upotreba marihuane dozvoljena iako je federalna vlada i dalje tretira kao kontrolisanu supstancu, poput heroina ili LSD-ja.

Travu će u Kaliforniji moći da kupe osobe starije od 21 godine, a pojedinci će moći da uzgajaju do šest biljaka i sa sobom nose do tri grama droge.



U glavnom gradu Ouklendu se ispred jedne prodavnice formirao red od oko 100 ljudi koji su željeli da budu među prvima koji će kupiti marihuanu.



U gradu Berkliju je gradonačelnik Džesi Aregin presjekao crvenu traku na specijalizovanoj radnji za prodaju trave, u prisustvu državne senatorke. I tu su ljudi čekali u redu.



Ipak, pronaći prodavnicu s nemedicinskom marihuanom u početku neće biti lako budući da je u cijeloj Kaliforniji samo 90 firmi dobilo licencu da se danas otvori. One su mahom koncentrisane u San Dijegu, Santa Kruzu i područjima zaliva San Francisko i Palm Springsu.



Los Anđeles i San Francisko će malo sačekati zbog nedovršene regulative za izdavanje dozvola za prodaju. S druge strane, Frezno, Bejkersfild i Riversajd su mjesta koja su lokalnim zakonima zabranili prodaju marihuane.



Kalifornija je, prema podacima Nacionalne organizacije za reformu zakona o marihuani, zabranila tzv. "ludu travu" 1913. Prvi pokušaj ukidanja zabrane putem građanske inicijative 1972. nije bio uspješan, ali je posjedovanje do tri grama trave bilo prekvalifikovano iz krivičnog djela u prekršaj.



Stanovnici Kalifornije su 1996. izglasali dozvolu korišćenja marihuane u medicinske svrhe, uprkos primjedbama policije i više bivših predsjednika, a 2016. i opštu dozvolu. Državi je data jedna godina da napiše propise za tržište koje je danas otvoreno.



U početku će biti moguća prodaja nekontrolisano uzgajane marihuane, ali će država vremenom uvesti testove jačine, pesticida i drugih zagađivača.

