Pogledajte kako se Tramp prepire sa novinarkom: Ja sam predsjednik, vi nijeste

Američki predsjednik Donald Tramp narugao se novinarki CBS-a Lesli Stahl u emisiji "60 minuta". Ovaj pomalo djetinjast čin uslijedio je nakon Trampovog insistiranja na ideji kako novinari pogrešno izvještavaju o njegovim odlukama.

"Ja sam predsjednik, a vi nijeste", rekao je Tramp u napetom periodu prepiranja s novinarkom o načinu na koji pojedini američki mediji tretiraju predsjednika.



Novinarka ga je pitala o novim iskustvima i saznanjima koja je stekao kao predsjednik, ali je Tramp skrenuo s teme.



"Mediji su neiskreni. Kada me pitate o razdvajanju (članova porodica na granici, op.a.) i kada vam kažem da je i Obama to radio, ne želite o tome razgovarati. Kada ja to uradim, to je odjednom velika stvar", rekao je Tramp.



Nakon što je novinarka kazala da će njegov odgovor biti emitovan i da ga je rekao čak četiri puta, Tramp je ponovio kako ga tretiraju nekorektno.



"Ne želim da se prepiremo u vezi s tim, ali ćemo se svađati o nečemu drugom", rekla je Stahl.



Tramp je nakon toga cinično dodao: "Hej, u redu je. U međuvremenu, ja sam predsjednik, a vi nijeste".

