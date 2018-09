Pogledajte: Monika Levinski prekinula intervju kada joj je postavljeno pitanje o Klintonu

Nekadašnja pripravnica u Bijeloj Kući Monika Levinski sišla je sa bine na samom početku intervjua tokom konferencije u Izraelu, kada joj je postavljeno pitanje o bivšem predsjedniku SAD Bilu Klintonu s kojim je imala aferu.

Levinski je trebalo da bude intervjuisana sinoć nakon što je govorila o internetu na konferenciji koju je organizovala izraelska televizijska novinska kompanija.

Njoj je postavljeno pitanje da li još uvijek čeka "lično izvinjenje" Klintona, prenijeli su izraelski mediji.

"Nedavno u intervjuu za En-Bi-Si (NBC) bivši predsjednik Bil Klinton je bio prilično gnijevan kada je upitan da li vam se ikada izvinio lično? Da li još uvijek očekujete izvinjenje, lično izvinjenje", upitala je Jonit Levi Moniku Levinski.

"Žao mi je, neću moći to da uradim", rekla je Levinski (44) prije nego što je brzo sišla s bine.

Ona je prije nešto više od dvije decenije bila pripravnica u Bijeloj kući, a postala je poznata poslije afere s Klintonom.

Poslije prekida intervjua napisala je na Tviteru da je bilo jasnih parametara o čemu će se diskutovati a o čemu ne.

"Isto to pitanje koje mi je prvo postavljeno, voditeljka mi je postavila kada smo se sreli dan ranije. Ja sam joj rekla da to prelazi granice. Kada me je pitala na bini, sa flagrantnim nepoštovanjem našeg dogovora postalo mi je jasno da sam bila zavedena", napisala je Levinski, koja je postala aktivistkinja protiv zlostavljanja.

Klinton je u intervjuu u junu rekao da nikada nije razgovarao s Monikom Levinski ali da je rekao "javno, ne samo jednom" da mu je žao.

