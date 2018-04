Pogledajte snimke vazdušnih udara na Damask

Na društvenim mrežama pojavili su se video snimci i fotografije iz Damaska gdje su SAD, Velika Britanija i Francuska izvele vazdušne napade.

Footage from #Damascus shows air defence missiles being launched. Location not specified. #SyriaStrikes pic.twitter.com/EqTUYBeNq0 — Riam Dalati (@Dalatrm) April 14, 2018

BREAKING: Air defense systems being activated over Damascus now as U.S. starts striking targets in Syria. pic.twitter.com/BEMBPjL54s — Israel Breaking (@IsraelBreaking) April 14, 2018

SAD, Francuska i Velika Britanija tokom noći su gađale "glavni istraživački centar" i "dva centra za proizvodnju tajnog hemijskog programa" sirijskih vlasti, rekla je francuska ministarka odbrane Florans Parli.

U.S., Britain, France launch air strikes in Syria. Latest here: https://t.co/W0sgSTBV0o pic.twitter.com/rfHDsXMfy5 — Reuters Top News (@Reuters) April 14, 2018

