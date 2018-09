Pogledajte zapanjujuće fotografije iz svemira: "Kao da je uklonjen ogroman čep sa planete"

Astronaut Međunarodne svemirske stanice Aleksander Gerst napravio je zapanjujuće fotografije super tajfuna Tami, pete ovogodišnje oluje te magnitude u zapadnom pacifiku.

On je fotografije postavio na društvenoj mreži Twitter, a u opisu je naveo da izgleda kao da je neko "izvadio ogroman čep sa planete".

"Posmatram još jednu zastrašujuću oluju. Super tajfun kategorije 5 je nezaustavljiv i kreće se ka Japanu i Tajvanu. Budite na sigurnom tamo dolje!", napisao je Gerst.

Trenutne prognoze predviđaju da će tajfun pogoditi sjeverni i centralni Tajvan i japanska Rjukju ostrva.

Super Typhoon #Trami is a category 5 BEAST of a storm with winds of 160 mph.



It’s almost perfectly symmetrical too, and has barely moved at all over the last 6 hours. The Pacific one-ups the Atlantic yet again. pic.twitter.com/hTDAmNOVXX