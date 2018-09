Pohod za podrivanje EU: Benon traži regrute na sjeveru

Nakon što je našao saveznika na jugu i poštovaoca na istoku, Stiv Benon, bivši politički strateg Donalda Trampa, sada se okrenuo sjeveru gdje traži regrute u pohodu za podrivanje Evropske unije (EU).

On vjeruje da je sada savršen trenutak nakon što je Švedska, poznata kao liberalna zemlja, na izborima u nedjelju u rekordnom broju glasala za ekstremnu desnicu koja želi referendum o izlasku iz 28-članog bloka.

Benon, koji je pomogao Trampu da uđe u Bijelu kuću, želi da sprovede sličnu antiestablišment revoluciju u EU kako bi na izborima sljedeće godine euroskeptici iz svih djelova Unije ušli u Evropski parlament.

Već je pridobio renomiranog italijanskog euroskeptičnog lidera, ministra unutrašnjih poslova Matea Salvinija, a njegov projekat hvali još jedan žestoki kritičar EU, mađarski premijer Viktor Orban.

Benon se sada okrenuo sjevernim članicama EU, gdje je stekao još jednog poštovaoca, holandskog nacionalistu Gerta Vildersa.

„Ponekad vam je potreban katalizator”, kazao je Vilders za Rojters na godišnjoj konferenciji na obali italijanskog jezera Komo, gdje je pozivao na ukidanje EU. „Treba pozdraviti svaku Benonovu inicijativu”, kazao je.

Vilders, koji je na čelu druge po veličini partije u Holandiji, kazao je da planira da se uskoro sastane sa Benonom kako bi razgovarali o ideji ujedinjenog euroskeptičnog fronta.

Benon svoj projekat naziva Pokret, a riječ je o političkom poduhvatu sa 15 zaposlenih i ogromnom ambicijom; da ubijedi euroskeptične lidere da krenu u koordinisanu kampanju za izbore za Evropski parlament u maju. On želi da populisti svrgnu liberalni establišment EU i primoraju Brisel da vrati ovlašćenja državama članicama - što bi, po mišljenju pristalica EU, sahranilo evropsku političku i monetarnu uniju.

Međutim Benon tvrdi da to nije krajnji cilj. „Smatram da cilj nije uništenje Evropske unije”, kazao je on za Rojters. Umjesto toga, on kaže da Pokret teži da napuni parlament EU u Strazburu partijama koje se slažu oko četiri stvari: više suverenih prava za članice, snažnije granice, manje imigracije i izbacivanje onoga što on smatra radikalnim islamom iz Evrope.

„To je klub, labavi savez”, kazao je Benon, ističući da rasisitičke i antisemitske partije nijesu dobrodošle. „Razgovarali smo sa predstavnicima populističkih nacionalističkih partija širom Evrope i kazali su nam da nikada nijesu imali priliku da svi razgovaraju. Osjećaju se usamljeno”.

Pokret želi ulogu izbornog štaba koji bi radio istraživanja javnog mnjenja, analizirao podatke, nudio strateške savjete i sprovodio kampanje na društvenim mrežama u cilju mobilizacije birača koji se protive EU.

Benon je kazao da će investirati „par miliona dolara” u projekat i da planira da se uskoro premjesti u Evropu.

Međutim, ujedinjavanje euroskeptičnih partija u stilu američkih kampanja može se pokazati kao nemoguća misija

. Naime, Salvini i Orban žele da oslabe EU, ali ne i da je napuste, Vilders želi da je uništi, a francuska ekstremna desničarka Marin Le Pen hoće reformu EU prije nego što raspiše referendum o francuskom članstvu.

Prethodni pokušaji za ujedinjene ekstremne desnice nijesu dali značajne rezultate. Nakon izbora 2014, Le Pen i Vilders su formirali ekstremno desničarsku parlamentarnu grupu, ali oni imaju svega 35 od ukupno 751 mjesta. Salvini pripada tamo, ali ne i Orban.

Benon bi mogao naići toplu dobrodošlicu kod Vildersa u Amsterdamu, ali bi doček bio hladniji u Švedskoj, uprkos značajnom uspjehu ektremno desničarskih Švedskih demokrata na izborima u nedjelju.

„Ne pratimo političko djelovanje Stiva Benona. On nas kao ličnost ne zanima”, kazao je u julu za lokalne medije jedan od predstavnika partija. Švedske demokrate nijesu odgovarale na pitanja novinara Rojtersa o Benonovom projektu.

Međutim, Benon je odlučan, a u mejlu za britansku agenciju u ponedjeljak kazao da je to što su Švedske demokrate osvojile 17,6 odsto glasova „primjer za populiste u drugim zemljama”.

Snage koje podržavaju EU gledaju na populističke euroskeptike kao na egzistencijalnu prijetnju koja može dovesti do raspada bloka i uspona nacionalizma, koji je doveo do dva svjetska rata. Čak su i konzervativni saveznici euroskeptika zabrinuti.

„Svi oni se krajnje razlikuju, neovisno od toga koliko su jedinstveni u pogledu antiestablišmenta, nacionalizma i protivljenja evropskoj birokratiji”, kazao je Renato Bruneta iz konzervativne partije Forca Italija koja je sklopila izborni pakt sa Salvinijevom Ligom u Italiji i u savezu je sa Orbanovom grupom u EP. „Ukoliko se ipak ispostavi da su te veze dovoljne za pobjedu, onda bi to mogao biti kraj Evrope”, kazao je Bruneta.

Partije koje podržavaju EU na evropskoj ljevičarskoj političkoj sceni takođe zbijaju redove uoči bitke, mada i one pokušavaju da predstave novu viziju EU koja bi uslišila pozive za uspostavljanje fleksibilnije fiskalne politike i snažnije kontrole migracije iz Afrike.

Francuski predsjednik Emanuel Makron je obećao da će se boriti za pro-EU tabor. Međutim, jedan visoki zvaničnik u Makronovoj vladi je kazao da brine da će Salvinijevi kandidati proći dobro na izborima i da bi italijanski ministar mogao isplivati kao lider evropskih nacionalističkih snaga.

Frans Timermans, zamjenik predsjednika Evropske komisije, kazao je da pro-EU partije treba da izlože snažne argumente uoči izbora pošto je budućnost EU „potpuno otvorena”.

„Mislim da je izborno tijelo u cijeloj Evropi i dalje na ivici”, kazao je on za Rojters.

Želi trećinu mjesta u Evropskom parlamentu

Evropski parlament ne može da predlaže zakone i potrebna mu je većina za blokiranje zakona i budžeta, ali može da pokreće izmjene zakona. Benon kaže da bi sa trećinom mjesta u EP, euroskeptični poslanici predstavljali ozbiljnu manjinu koja se ne može zanemariti.

On upozorava da euroskeptici i populisti ipak ne treba da se zalijeću. Cilj Pokreta nije da u maju osvoji većinu. To ne bi bilo realno, kazao je Benon, očigledno povlačeći neke prethodne izjave.

„Nijesam siguran da ovi entiteti mogu da odjednom, sa sadašnjeg broja mjesta, preuzmu apsolutnu kontrolu. Mislim da će to ići iz više etapa”.

Salvini je kazao da su izbori u maju „posljednja šansa za Evropu”, a italijanski šef diplomatije Enco Moavero ih opisuje kao prve „prave izbore za budućnost Evrope”.

