Pojavili se i video snimci: Sela na grčkom ostrvu Evija evakuisana zbog šumskog požara

Dva sela na grčkom ostrvu Evija evakuisana su zbog šumskog požara praćenog jakim vjetrom, prenosi Tanjug.

Vatrogasna brigada saopštila je da su žitelji sela Kontodespoti i Stavros u centralnim djelovima Evije, oko 70 kilometara od Atine, evakuisani iz predostrožnosti, prenosi Rojters.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako vatra guta drveće na grčkom ostrvu dok se gust dim nadvija nad šumom i morem.

Our pure forests in #Evia #Euboea #Ευβοια #greece in jeopardy hope all ppl are safe and our heroes @pyrosvestiki fire fighters ,would give their best efforts as always 🙏🏼 pic.twitter.com/9pxj7DZNyF